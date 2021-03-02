1 березня в Україні COVID виявили у 5 336 осіб, одужали майже стільки ж

За добу 1 березня діагноз COVID-19 в Україні поставили 5 336 особам, госпіталізували 1 410 хворих із коронавірусом чи підозрою на нього, померли 162 людини, одужали 5 194 особи.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook і дані РНБО

Деталі: Серед нових хворих – 308 дітей та 218 медпрацівників.

Найбільше нових випадків коронавірусної хвороби зареєстрували в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в м.Києві (463).

Летальних випадків найбільше в цей понеділок зафіксували в Запорізькій (16), Львівьскій (14), Чернівецькій (12), Одеській, Хмельницькій і Закарпатській (по 11) областях, у Києві та Івано-Франківській області (по 10).

Тестувань за останню добу зробили 54 994, зокрема методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 357 470 осіб, з них 1 176 918 осіб одужали, але 26 212 осіб померли.

Зараз хворіють від коронавірусу 154 340 жителів України.

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