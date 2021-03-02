Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

1 березня в Україні COVID виявили у 5 336 осіб, одужали майже стільки ж

Вівторок, 2 березня 2021, 08:22
УП

За добу 1 березня діагноз COVID-19 в Україні поставили 5 336 особам, госпіталізували 1 410 хворих із коронавірусом чи підозрою на нього, померли 162 людини, одужали 5 194 особи.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Серед нових хворих – 308 дітей та 218 медпрацівників.

Найбільше нових випадків коронавірусної хвороби зареєстрували в Івано-Франківській (649), Чернівецькій (504) Вінницькій (453), Закарпатській (438) областях та в м.Києві (463).

Тестувань за останню добу зробили 54 994, зокрема методом ПЛР – 27 407, методом ІФА – 14 483, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 104.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили в 1 357 470 осіб, з них 1 176 918 осіб одужали, але 26 212 осіб померли.

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

1 березня в Україні COVID виявили у 5 336 осіб, одужали майже стільки ж

Олександр Лукашенко дав Віктору Лукашенку звання генерал-майора

фотоЗ України хотіли вивезти культурні цінності на мільйон доларів

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $125 млн

Новини 1 березня: ДТП з Дубінським, реакція Кремля на заяву Байдена про Крим

Аваков очікував, що санкції проти Медведчука зірвуться

Усі новини...
коронавірус
Влада Чехії зобов’язала компанії тестувати своїх працівників на коронавірус
За добу в Європі діагностували майже 100 тисяч заражень COVID-19
Канада замовила з Індії 500 000 доз вакцини AstraZeneca 
Останні новини
10:38
Енергохолдинг Ахметова отримав 19 мільярдів збитку в 2020 році
10:34
В Україну не пустили заслужену артистку Росії
10:25
Кількість заражень COVID-19 у світі зросла вперше за 7 тижнів
10:20
Молдова починає вакцинацію від коронавірусу
10:03
Медведчук про санкції: Продукти та все інше купується за готівку
09:43
ВООЗ: Прогнози про перемогу над COVID до кінця року передчасні
09:11
Курс гривні до долара досяг психологічної позначки
09:08
Уряд Німеччини пояснив відмову пов'язувати "Північний потік-2" із санкціями по Навальному
09:00
Іспанія пускатиме щеплених туристів з Британії, якщо ЄС не створить паспорти вакцинації
08:54
Twitter буде блокувати дезінформацію про вакцини проти COVID
Усі новини...