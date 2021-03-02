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В Україну не пустили заслужену артистку Росії

Вівторок, 2 березня 2021, 10:34

Ще одна російська актриса театру та кіно отримала заборону в’їзду в Україну за незаконне відвідування Криму.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах, відео ДПСУ

Деталі: За словами Демченка, напередодні ввечері російська громадянка прилетіла в аеропорт "Бориспіль" з Мінська. У ході контролю прикордонники з’ясували, що жінка перебувала в Криму порушуючи встановлений порядок в’їзду-виїзду.

Під час оформлення було встановлено, що вона є актрисою театру та кіно, заслуженою артисткою Росії. Також росіянка пояснила, що на український півострів їздила, начебто, з приватним візитом навесні 2020 року і потрапила туди авіарейсом. В той же час, за словами речника ДПСУ, зафіксовано й інші її візити на окуповану Росією територію України.

З її слів, в Україні акторка планувала взяти участь у кінозйомках.

За порушення українського законодавства громадянці Росії прикордонники заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки, а також наклали штраф.

 

Наразі росіянка вилетіла за межі України зворотнім рейсом у Білорусь.

Додатково: У ДПСУ традиційно не називають ім’я порушниці, але за даними джерела УП, йдеться про актрису театру та кіно Розу Хайрулліну (остання гучна роль - у серіалі Федора Бондарчука "Псих", також задіяна у фільмі "Канікули президента", зйомки якого проходили в окупованому РФ Криму.).

Українська правда
Теми: Прикордонна службакордонКрим


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