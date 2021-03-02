Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україну не пустили заслужену артистку Росії

Вівторок, 2 березня 2021, 09:34
В Україну не пустили заслужену артистку Росії

Ще одна російська актриса театру та кіно отримала заборону в’їзду в Україну за незаконне відвідування Криму.

Джерело: речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі УП, поінформований співрозмовник УП в правоохоронних органах, відео ДПСУ

Деталі: За словами Демченка, напередодні ввечері російська громадянка прилетіла в аеропорт "Бориспіль" з Мінська. У ході контролю прикордонники з’ясували, що жінка перебувала в Криму, порушуючи встановлений порядок в’їзду-виїзду.

Під час оформлення було встановлено, що вона є актрисою театру та кіно, заслуженою артисткою Росії. Також росіянка пояснила, що на український півострів їздила, начебто, з приватним візитом навесні 2020 року і потрапила туди авіарейсом. В той же час, за словами речника ДПСУ, зафіксовано й інші її візити на окуповану Росією територію України.

З її слів, в Україні акторка планувала взяти участь у кінозйомках.

За порушення українського законодавства громадянці Росії прикордонники заборонили в’їзд в Україну терміном на 3 роки, а також наклали штраф.

 

Наразі росіянка вилетіла за межі України зворотнім рейсом у Білорусь.

Додатково: У ДПСУ традиційно не називають ім’я порушниці, але за даними джерела УП, йдеться про актрису театру та кіно Розу Хайрулліну (остання гучна роль - у серіалі Федора Бондарчука "Псих", також задіяна у фільмі "Канікули президента", зйомки якого проходили в окупованому РФ Криму.).

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Прикордонна службакордонКрим
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Прикордонна служба
Зловживання в системі "Шлях": прикордонники не пропустили майже 6,5 тисячі осіб у 2023 році
Глава ДПСУ перевірив кордон з Росією на Харківщині
Білорусь може розмістити до 8 тисяч "вагнерівців", Сили оборони реагують відповідно – ДПСУ
Останні новини
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
Усі новини...