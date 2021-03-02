Військові взяли на озброєння українську великокаліберну гвинтівку "Алігатор"
Збройні сили України прийняли на озброєння багатозарядну великокаліберну антиматеріальну гвинтівку ручного заряджання "Алігатор".
Джерело: пресслужба Міністерства оборони
Деталі: За результатами державних випробувань на озброєння ЗС України прийнято гвинтівку Alligator, всі деталі якої виготовлені українськими зброярами".
Зазначається, що головне завдання великокаліберного "Алігатора" – знищення укріплень та техніки супротивника, зокрема легкоброньованої.
Основні характеристики:
- калібр 14,5х114
- початкова швидкість кулі - 980 м/с
- ефективна дальність пострілу – до 2000 м
- максимальна дальність польоту кулі – до 7000 м
- на відстані 1,5 км куля пробиває 10-мм броньову плиту
Антиматеріальні великокаліберні гвинтівки призначені для нейтралізації або критичного пошкодження звичайної та легкоброньованої військової техніки противника, радіолокаційного обладнання, керованих ракет на пускових установках, складів, місткостей з нафтопродуктами й інших об’єктів.