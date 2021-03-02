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Військові взяли на озброєння українську великокаліберну гвинтівку "Алігатор"

Вівторок, 2 березня 2021, 15:15

Збройні сили України прийняли на озброєння багатозарядну великокаліберну антиматеріальну гвинтівку ручного заряджання "Алігатор".

Джерело: пресслужба Міністерства оборони

Деталі: За результатами державних випробувань на озброєння ЗС України прийнято гвинтівку Alligator, всі деталі якої виготовлені українськими зброярами".

 

Зазначається, що головне завдання великокаліберного "Алігатора" – знищення укріплень та техніки супротивника, зокрема легкоброньованої.

Основні характеристики:

  • калібр 14,5х114
  • початкова швидкість кулі - 980 м/с
  • ефективна дальність пострілу – до 2000 м
  • максимальна дальність польоту кулі – до 7000 м
  • на відстані 1,5 км куля пробиває 10-мм броньову плиту
 

Антиматеріальні великокаліберні гвинтівки призначені для нейтралізації або критичного пошкодження звичайної та легкоброньованої військової техніки противника, радіолокаційного обладнання, керованих ракет на пускових установках, складів, місткостей з нафтопродуктами й інших об’єктів.

Українська правда
Теми: зброяармія


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