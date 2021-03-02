Військові взяли на озброєння українську великокаліберну гвинтівку "Алігатор"

Збройні сили України прийняли на озброєння багатозарядну великокаліберну антиматеріальну гвинтівку ручного заряджання "Алігатор".

Джерело: пресслужба Міністерства оборони

Деталі: За результатами державних випробувань на озброєння ЗС України прийнято гвинтівку Alligator, всі деталі якої виготовлені українськими зброярами".

Зазначається, що головне завдання великокаліберного "Алігатора" – знищення укріплень та техніки супротивника, зокрема легкоброньованої.

Основні характеристики:

калібр 14,5х114

початкова швидкість кулі - 980 м/с

ефективна дальність пострілу – до 2000 м

максимальна дальність польоту кулі – до 7000 м

на відстані 1,5 км куля пробиває 10-мм броньову плиту

Антиматеріальні великокаліберні гвинтівки призначені для нейтралізації або критичного пошкодження звичайної та легкоброньованої військової техніки противника, радіолокаційного обладнання, керованих ракет на пускових установках, складів, місткостей з нафтопродуктами й інших об’єктів.