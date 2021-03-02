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ЄС вводить нові санкції проти росіян за ув’язнення Навального

Вівторок, 2 березня 2021, 15:22

ЄС запроваджує санкції проти проти високопоставлених російських державних чиновників за ув'язнення кремлівського критика Алексєя Навального. 

Про це дізналося у вівторок агентство DPA, його повідомлення наводить Suddeutsche Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

За даними джерел агентства, відповідний нормативно-правовий акт був схвалений у письмовій формі у вівторок і повинен бути незабаром опублікований в Офіційному журналі ЄС. 

Посли країн ЄС затвердили рішення про запровадження санкцій проти російських громадян, причетних до арешту та ув’язнення опозиціонера Алєксєя Навального, 1 березня.

Очікувалося, що під санкції потраплять глава Слідчого комітету РФ Александр Бастрикін, генеральний прокурор Ігор Краснов, глава Росгвардії Віктор Золотов і глава Федеральної служби виконання покарань Александр Калашников.

Новий санкційний механізм ЄС за порушення прав людини, що був схвалений у 2020 році, передбачає замороження активів і/або обмеження на поїздки. Справа Навального буде першим випадком, коли Євросоюз задіє його.

Теми: НавальнийЄСРосіясанкції


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