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28 лютого на Донбасі загинув 19-річний військовий

Вівторок, 2 березня 2021, 16:13

28 лютого у зоні проведення ООС на Донеччині загинув  військовослужбовець Андрій Мірча.

Джерело: Полтавська ОДА

Деталі: Військовий загинув через необережне поводження зі зброєю.

Андрій Мірча родом з села Степанівка (Полтавська область). 18 березня йому мало виповнитися 20 років.

Зазначається, що у липні 2020-го чоловік уклав контракт зі Збройними силами України. Служив у 72-ій окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.

Його поховають у Степанівці 3 березня о 12:00.

Повідомляється, що в Мірчі залишилися батьки і чотири молодші брати.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що 28 лютого на Донбасі загинув один український воїн - Сергій Моісєєнко - внаслідок обстрілів противника  неподалік Пищевика.

Українська правда
Теми: війнаДонбас


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