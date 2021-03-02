28 лютого на Донбасі загинув 19-річний військовий

28 лютого у зоні проведення ООС на Донеччині загинув військовослужбовець Андрій Мірча.

Джерело: Полтавська ОДА

Деталі: Військовий загинув через необережне поводження зі зброєю.

Андрій Мірча родом з села Степанівка (Полтавська область). 18 березня йому мало виповнитися 20 років.

Зазначається, що у липні 2020-го чоловік уклав контракт зі Збройними силами України. Служив у 72-ій окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.

Його поховають у Степанівці 3 березня о 12:00.

Повідомляється, що в Мірчі залишилися батьки і чотири молодші брати.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що 28 лютого на Донбасі загинув один український воїн - Сергій Моісєєнко - внаслідок обстрілів противника неподалік Пищевика.