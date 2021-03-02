28 лютого на Донбасі загинув 19-річний військовий
Вівторок, 2 березня 2021, 15:13
28 лютого у зоні проведення ООС на Донеччині загинув військовослужбовець Андрій Мірча.
Джерело: Полтавська ОДА
Деталі: Військовий загинув через необережне поводження зі зброєю.
Андрій Мірча родом з села Степанівка (Полтавська область). 18 березня йому мало виповнитися 20 років.
Зазначається, що у липні 2020-го чоловік уклав контракт зі Збройними силами України. Служив у 72-ій окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.
Його поховають у Степанівці 3 березня о 12:00.
Повідомляється, що в Мірчі залишилися батьки і чотири молодші брати.
Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що 28 лютого на Донбасі загинув один український воїн - Сергій Моісєєнко - внаслідок обстрілів противника неподалік Пищевика.
Українська правда