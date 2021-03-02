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США синхронно з ЄС вводять нові санкції через Навального

Вівторок, 2 березня 2021, 15:41
США синхронно з ЄС вводять нові санкції через Навального

США запроваджують санкції щодо 7 російських високопосадовців у зв'язку зі справою російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомили американські ЗМІ, серед яких видання Axios, з посиланням на високопоставлених представників адміністрації США, пише "Європейська правда".

Це перші санкції, які США запроваджують проти пов'язаних з Кремлем чиновників за президентства Джо Байдена, який, вступивши на посаду, пообіцяв протистояти російській агресії і порушенням прав людини.

Представники адміністрації під час телефонного брифінгу повідомили журналістам , що імена тих, хто потрапив під санкції, не будуть розголошені до кінця вівторка. Водночас, за їхніми словами, американська розвідка "з великою впевненістю" оцінює, що російські розвідники отруїли Навального за допомогою нервово-паралітичного агента "Новічок".

Санкції узгоджені з Європейським Союзом, який у вівторок окремо оголосив, що наклав обмеження на чотирьох російських співробітників правоохоронних органів за їх роль в арешті, судовому переслідуванні та винесенні вироку Навальному.

США також додадуть 14 російських підприємств, пов'язаних з виробництвом хімічної і біологічної зброї, в чорний список Міністерства торгівлі.

"Сполучені Штати не намагаються перезавантажити наші відносини з Росією, і ми не намагаємося їх загострити", - заявив журналістам один представник адміністрації. 

Як повідомлялося, у санкційному списку ЄС - глава Слідчого комітету РФ Александр Бастрикін, генеральний прокурор Ігор Краснов, глава Росгвардії Віктор Золотов і глава Федеральної служби виконання покарань Александр Калашников. Тепер їм заборонено в’їжджати в країни ЄС, а також зберігати фінансові активи в банках країн Євросоюзу. 

"Українська правда" у Threads

Теми: НавальнийсанкціїСШАЄС
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