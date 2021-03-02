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США ввели санкції проти глави ФСБ та генпрокурора Росії – перелік

Вівторок, 2 березня 2021, 20:43

США ввели санкції відносно семи російських чиновників у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального - серед них глави ФСВП і ФСБ.

Джерело: Мінфін США

Деталі: Їм не можна мати власність на території США, а громадянам Сполучених Штатів заборонено здійснювати з ними будь-які операції – вони ризикують теж потрапити під санкції.

Санкції запровадили проти:

  • директора ФСБ Росії Олександра Бортнікова;
  • голови управління адміністрації президента з внутрішньої політики Росії Андрія Ярина;
  • першого заступника керівника адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка;
  • заступників міністра оборони Росії Олексія Криворучко і Павла Попова;
  • глави ФСВП Росії Олександра Калашникова;
  • генпрокурора Росії Ігоря Краснова.

І трьох організацій:

  • 27-й науковий центр Міноборони;
  • 33-й центральний НДІ Міноборони;
  • НДІ органічної хімії і технології (ДержНДІОХТу).

НагадаємоУ санкційному списку ЄС - глава Слідчого комітету РФ Александр Бастрикін, генеральний прокурор Ігор Краснов, глава Росгвардії Віктор Золотов і глава Федеральної служби виконання покарань Александр Калашников. Тепер їм заборонено в’їжджати в країни ЄС, а також зберігати фінансові активи в банках країн Євросоюзу. 

Теми: СШАсанкціїРосіяНавальний


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