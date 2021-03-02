США ввели санкції проти глави ФСБ та генпрокурора Росії – перелік
Вівторок, 2 березня 2021, 20:43
США ввели санкції відносно семи російських чиновників у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального - серед них глави ФСВП і ФСБ.
Джерело: Мінфін США
Деталі: Їм не можна мати власність на території США, а громадянам Сполучених Штатів заборонено здійснювати з ними будь-які операції – вони ризикують теж потрапити під санкції.
Санкції запровадили проти:
- директора ФСБ Росії Олександра Бортнікова;
- голови управління адміністрації президента з внутрішньої політики Росії Андрія Ярина;
- першого заступника керівника адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка;
- заступників міністра оборони Росії Олексія Криворучко і Павла Попова;
- глави ФСВП Росії Олександра Калашникова;
- генпрокурора Росії Ігоря Краснова.
І трьох організацій:
- 27-й науковий центр Міноборони;
- 33-й центральний НДІ Міноборони;
- НДІ органічної хімії і технології (ДержНДІОХТу).
Нагадаємо: У санкційному списку ЄС - глава Слідчого комітету РФ Александр Бастрикін, генеральний прокурор Ігор Краснов, глава Росгвардії Віктор Золотов і глава Федеральної служби виконання покарань Александр Калашников. Тепер їм заборонено в’їжджати в країни ЄС, а також зберігати фінансові активи в банках країн Євросоюзу.