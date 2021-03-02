США ввели санкції проти глави ФСБ та генпрокурора Росії – перелік

США ввели санкції відносно семи російських чиновників у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального - серед них глави ФСВП і ФСБ.

Джерело: Мінфін США

Деталі: Їм не можна мати власність на території США, а громадянам Сполучених Штатів заборонено здійснювати з ними будь-які операції – вони ризикують теж потрапити під санкції.

Санкції запровадили проти:

директора ФСБ Росії Олександра Бортнікова;

голови управління адміністрації президента з внутрішньої політики Росії Андрія Ярина;

першого заступника керівника адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка;

заступників міністра оборони Росії Олексія Криворучко і Павла Попова;

глави ФСВП Росії Олександра Калашникова;

генпрокурора Росії Ігоря Краснова.

І трьох організацій:

27-й науковий центр Міноборони;

33-й центральний НДІ Міноборони;

НДІ органічної хімії і технології (ДержНДІОХТу).

Нагадаємо: У санкційному списку ЄС - глава Слідчого комітету РФ Александр Бастрикін, генеральний прокурор Ігор Краснов, глава Росгвардії Віктор Золотов і глава Федеральної служби виконання покарань Александр Калашников. Тепер їм заборонено в’їжджати в країни ЄС, а також зберігати фінансові активи в банках країн Євросоюзу.