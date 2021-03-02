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США ввели санкції проти глави ФСБ та генпрокурора Росії – перелік

Вівторок, 2 березня 2021, 19:43
США ввели санкції проти глави ФСБ та генпрокурора Росії – перелік

США ввели санкції відносно семи російських чиновників у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального - серед них глави ФСВП і ФСБ.

Джерело: Мінфін США

Деталі: Їм не можна мати власність на території США, а громадянам Сполучених Штатів заборонено здійснювати з ними будь-які операції – вони ризикують теж потрапити під санкції.

Санкції запровадили проти:

  • директора ФСБ Росії Олександра Бортнікова (бере участь в політичному переслідуванні противників режиму Путіна і діє в якості ключового політичного силовика);
  • голови управління адміністрації президента з внутрішньої політики Росії Андрія Ярина (Призначено в робочу групу адміністрації Путіна, роль якої полягала в дискредитації Навального);
  • першого заступника керівника адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка (куратор внутрішньої політики Путіна);
  • заступників міністра оборони Росії Олексія Криворучко і Павла Попова (один несе відповідальність за озброєння, в тому числі хімічне, другий відповідає за розвиток науково-технічного потенціалу Міноборони Росії);
  • глави ФСВП Росії Олександра Калашникова (ФСВП звинуватила Навального в порушенні умов умовно-дострокового звільнення, коли він лікувався в Німеччині після отруєння, домагалася його арешту і вимагала перетворити умовний вирок в тюремний термін);
  • генпрокурора Росії Ігоря Краснова (генеральна прокуратура залучила Навального до кримінальної відповідальності та домоглася його укладення).

І трьох організацій:

  • 27-й науковий центр Міноборони;
  • 33-й центральний НДІ Міноборони;
  • НДІ органічної хімії і технології (ДержНДІОХТу).

НагадаємоУ санкційному списку ЄС - глава Слідчого комітету РФ Александр Бастрикін, генеральний прокурор Ігор Краснов, глава Росгвардії Віктор Золотов і глава Федеральної служби виконання покарань Александр Калашников. Тепер їм заборонено в’їжджати в країни ЄС, а також зберігати фінансові активи в банках країн Євросоюзу. 

Українська правда
Теми: СШАсанкціїРосіяНавальний
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