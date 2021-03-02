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ДСНС попереджає про можливі підтоплення у чотирьох областях

Вівторок, 2 березня 2021, 20:50
ДСНС попереджає про можливі підтоплення у чотирьох областях

Найближчими днями через підняття рівню води очікують підтоплення домогосподарств у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "3-5 березня продовжиться підвищення рівнів води на річках басейнів Західного Бугу та Прип'яті на 0,1-0,7 м (над поточними рівнями води) з виходом води та подальшим затопленням заплав у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях.

Можливе досягнення вiдмiток підтоплення господарських споруд та затоплення сільгоспугідь в прирічкових населених пунктах Старовижiвського, Ратнiвського, Маневицького районів  Волинської області, Рокитнiвського району Рiвненської областi, Ємiльчинського району Житомирської областi та м.Червоноград (річка Солокія притока Західного Бугу в Львівській обл.) – рівень небезпеки жовтий".

Деталі: Також зазначається, що на річці Рата Біля Межиріччя у Львівській області можливе часткове затоплення окремих господарських об'єктів, будинків в селах Селець, Межиріччя – рівень небезпеки помаранчевий.

Українська правда

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Теми: ДСНСЛьвівщинаВолинська областьРівненська областьЖитомирщина
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