ДСНС попереджає про можливі підтоплення у чотирьох областях

Найближчими днями через підняття рівню води очікують підтоплення домогосподарств у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "3-5 березня продовжиться підвищення рівнів води на річках басейнів Західного Бугу та Прип'яті на 0,1-0,7 м (над поточними рівнями води) з виходом води та подальшим затопленням заплав у Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській областях.

Можливе досягнення вiдмiток підтоплення господарських споруд та затоплення сільгоспугідь в прирічкових населених пунктах Старовижiвського, Ратнiвського, Маневицького районів Волинської області, Рокитнiвського району Рiвненської областi, Ємiльчинського району Житомирської областi та м.Червоноград (річка Солокія притока Західного Бугу в Львівській обл.) – рівень небезпеки жовтий".

Деталі: Також зазначається, що на річці Рата Біля Межиріччя у Львівській області можливе часткове затоплення окремих господарських об'єктів, будинків в селах Селець, Межиріччя – рівень небезпеки помаранчевий.