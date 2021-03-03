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За добу понад 7 тисяч хворих на COVID, 3,5 тисячі госпіталізованих, Київ – "лідер"

Середа, 3 березня 2021, 08:23

За добу 2 березня в Україні COVID-19 діагностували 7 235 особам, у лікарні поклали 3 486 осіб із коронавірусом чи підозрою на нього, померли 185 хворих, одужали 5 118 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Серед нових хворих – 429 дітей та 319 медпрацівників.

Найбільше випадків COVID-19 у вівторок підтвердили у м. Києві (655), Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.

Тестувань за минулу добу в країні зробили 85 043, зокрема методом ПЛР – 34 945, методом ІФА – 17 688, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32 410.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірусну хворобу виявили у 1 364 705 осіб, з них 1 182 036 осіб одужали, а 26 397 не пережили коронавірус SARS CoV 2.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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