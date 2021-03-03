Українці гірше ставляться до РФ, ніж росіяни до України – опитування

Лише 41% українців добре ставляться до РФ, у той час як подібне ставлення до України демонструють 54% росіян.

Джерело: результати опитування, проведеного українською і російською соціологічними службами КМІС і "Левада-Центр"

Деталі: Згідно з дослідженням, 41% українців добре ставляться до Росії, погано приблизно стільки ж - 42%. У Росії добре ставляться до України 54% населення, погано — 31%. У порівнянні з вереснем 2020 року з боку українців ситуація не змінилася, а от ставлення росіян покращилося.

За весь період спостережень (крім вересня 2019 і останніх даних лютого 2021) українці краще ставилися до Росії, ніж росіяни до України. У вересні 2019 ставлення росіян до України було дещо кращим. Після анексії Криму і початку військових дій на Донбасі відбулося різке падіння позитивного ставлення українців до Росії (з 90% до 30%), але після закінчення активних бойових дій ставлення українців до Росії знову дещо покращилося. Зараз, другий раз за історію спостережень, росіяни краще ставляться до України, ніж українці до Росії.

Ставлення українців до Росії суттєво залежить від регіону: на заході позитивно ставляться до Росії 31%, у центрі – 35%, на півдні – 49%, на сході – 59%. Більшість тих, хто негативно ставиться до Росії, сконцентрована у західному регіоні (52%), найменше таких – у східному регіоні (24%).

Опитування також показало, що незалежність України від Росії підтримують 88% українців і 80% росіян, об’єднання України з Росією бажають 7% українців і 17% росіян. Кількість українців, які бажають закритих кордонів із Росією, складає 39% (а росіян – 23%), а кількість тих українців, хто бажає незалежних відносин, але без кордонів і митниць, складає 49% (а росіян – 57%).

Київський міжнародний інститут соціології проводив опитування упродовж 5-7 лютого методом телефонних інтерв’ю. Було опитано 2 000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім Криму). До вибірки не включаються окуповані території. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.

"Левада-центр" проводив опитування в період 18-24 лютого серед 1600 осіб методом особистого інтерв’ю. Статистична похибка не перевищує 3,4%.