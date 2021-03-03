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"Закарпаття в обмін на вакцину": прем'єр Словаччини некоректно пожартував про домовленості з РФ

Середа, 3 березня 2021, 15:46
Закарпаття в обмін на вакцину: прем'єр Словаччини некоректно пожартував про домовленості з РФ

Прем’єр-міністр Словаччини, чий уряд опинився на межі розвалу через закупівлю російської вакцини, некоректно пожартував про домовленості з Росією. 

Як повідомляє "Європейська правда", жарт Ігоря Матовича пролунав у ефірі Radio Expres.

Журналіст відзначив, що Матович вів переговори з Російською Федерацією протягом декількох тижнів, і запитав його, що глава уряду пообіцяв росіянам за вакцину. 

"Закарпатську Україну", - відповів словацький прем’єр, викликавши сміх у журналіста. 

Потім Матович дав зрозуміти, що пожартував, і поскаржився, що існує думка, нібито домовленості з росіянами автоматично передбачають зраду Словаччини.

"Як ви думаєте, що я їм обіцяв. Я їм нічого не обіцяв, вони нічого від мене не хотіли", - сказав він. 

Словацький прем’єр додав, що його місія полягала в тому, "щоб надати людям безпечну вакцину, щоб вони не вмирали".

Нагадаємо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини.

1 березня уряд Словаччини підтвердив закупівлю 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

До цього серед країн-членів ЄС "Спутник V" використовувала тільки Угорщина.

"Українська правда" в Threads

Теми: РосіяЗакарпаттявакцинаціякоронавірусУкраїна
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