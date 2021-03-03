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Зеленський ветував закон про захист викривачів корупції

Середа, 3 березня 2021, 21:08

Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної ради зі своїми пропозиціями закон "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо впорядкування окремих питань захисту викривачів".

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Зокрема, документом запроваджується функціонування Єдиного порталу повідомлень викривачів як бази даних, до якої вноситиметься повідомлена викривачами інформація про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також інформація про осіб, які мають статус викривачів, серед іншого їхні персональні дані та інформація про стан і результати розгляду повідомлених ними можливих фактів корупційних діянь.

Водночас мета та цілі обробки даних про викривачів законом не визначаються, не врегульовуються також питання обсягу даних, які вноситимуться до Єдиного порталу. Не визначено порядок захисту таких даних, випадки, підстави та коло осіб, яким надаватиметься доступ до них. Законом лише визначається, що Єдиний портал гарантує дотримання умов конфіденційності та анонімності, а також те, що держателем та відповідальним за його адміністрування є НАЗК".

Деталі: Зазначається, що такий підхід не відповідає Конституції, за якою не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про людину без її згоди.

Пряма мова Зеленського: "Вето застосовано через пропозицію вносити викривачів у Єдиний реєстр, але не передбачено жодного захисту прав викривачів. Ми маємо захистити викривачів, змінити підхід з точки зору їхньої безпеки, як у цивілізованих країнах. Будь-яка людина має право звернутися до правоохоронних органів, щоб повідомити про корупційні діяння".

Нагадаємо: Депутати Європарламенту звернулися Зеленського із закликом ветувати і повернути на доопрацювання закон, що стосується захисту викривачів корупції.

Українська правда
Теми: Зеленськийкорупція


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