Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський ветував закон про захист викривачів корупції

Середа, 3 березня 2021, 20:08
Зеленський ветував закон про захист викривачів корупції

Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної ради зі своїми пропозиціями закон "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо впорядкування окремих питань захисту викривачів".

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Зокрема, документом запроваджується функціонування Єдиного порталу повідомлень викривачів як бази даних, до якої вноситиметься повідомлена викривачами інформація про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також інформація про осіб, які мають статус викривачів, серед іншого їхні персональні дані та інформація про стан і результати розгляду повідомлених ними можливих фактів корупційних діянь.

Водночас мета та цілі обробки даних про викривачів законом не визначаються, не врегульовуються також питання обсягу даних, які вноситимуться до Єдиного порталу. Не визначено порядок захисту таких даних, випадки, підстави та коло осіб, яким надаватиметься доступ до них. Законом лише визначається, що Єдиний портал гарантує дотримання умов конфіденційності та анонімності, а також те, що держателем та відповідальним за його адміністрування є НАЗК".

Деталі: Зазначається, що такий підхід не відповідає Конституції, за якою не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про людину без її згоди.

Пряма мова Зеленського: "Вето застосовано через пропозицію вносити викривачів у Єдиний реєстр, але не передбачено жодного захисту прав викривачів. Ми маємо захистити викривачів, змінити підхід з точки зору їхньої безпеки, як у цивілізованих країнах. Будь-яка людина має право звернутися до правоохоронних органів, щоб повідомити про корупційні діяння".

Нагадаємо: Депутати Європарламенту звернулися Зеленського із закликом ветувати і повернути на доопрацювання закон, що стосується захисту викривачів корупції.

Українська правда
Теми: Зеленськийкорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Зеленський
Пристайко розкритикував слова Зеленського про подяку Воллесу щоранку
Інтерв’ю із Зеленським потрапило до списку номінантів премії "Еммі-2023"
Україна буде в НАТО – Зеленський
Останні новини
19:28
Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
Усі новини...
Реклама: