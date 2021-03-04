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Звільнення викривача корупції: НАЗК винесло припис Шмигалю, а потім забрало згадку про прем'єра

Четвер, 4 березня 2021, 01:10
Звільнення викривача корупції: НАЗК винесло припис Шмигалю, а потім забрало згадку про прем'єра
Олег Поліщук

Національне агентство із запобігання корупції винесло приписи прем'єр-міністру Денису Шмигалю і т.в.о. президента "Енергоатому" Петру Котіну з вимогою повернути на посаду викривача корупції на підприємстві Олега Поліщука та знайти винних у незаконному звільненні. Згодом з офіційного повідомлення НАЗК прибрали згадку про прем'єра.

Джерело: НАЗК у Telegram

Деталі: Котін підписав накази про притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення уповноваженого із реалізації антикорупційної програми ДП "Енергоатом" Олега Поліщука після того, як той поскаржився в НАЗК та Міністерство енергетики на можливу корупцію у діях Котіна.

Спершу в НАЗК повідомляли, що голова агентства Олександр Новіков вніс припис прем’єр-міністру Денису Шмигалю з вимогою провести службове розслідування ситуації і притягти винних до відповідальності.

Пізніше повідомлення змінили. У новій версії вже йдеться про те, що припис винесли всьому КМУ, який здійснює функції управління "Енергоатомом".

Водночас, сам припис, оприлюднений НАЗК, все ще виписаний на ім'я прем'єра.

Українське законодавство чітко визначає, що припис можна винести конкретній особі, а не органу влади. Як саме Кабміну як колегіальному органу виконавчої влади можна винести припис, в НАЗК не пояснили. 

Перша версія повідомлення НАЗК
Перша версія повідомлення НАЗК

Від т.в.о. президента "Енергоатома" Котіна вимагають скасувати накази про дисциплінарну відповідальність і звільнення Поліщука і провести власне службове розслідування з покаранням винних.

В агентстві наголосили, що звільнення Поліщука мало відбуватися за погодження НАЗК, але керівництво "Енергоатому" не надіслало до агентства відповідний запит. Також ДП мало повідомити НАЗК про притягнення уповноваженого до дисциплінарної відповідальності не пізніше 2 днів із моменту прийняття наказу, однак і цього не було зроблено.

Також, зазначають в агенції, звільненню передувало повідомлення Поліщука до Національного антикорупційного бюро про ознаки корупції з боку посадовців підприємства. Після цього він набув статусу викривача.

Дослівно: "Закон забороняє звільняти чи притягувати до дисциплінарної відповідальності викривача за повідомлення про можливі факти корупції. Аби встановити об’єктивну істину в цій справі, НАЗК надіслало до "НАЕК "Енергоатом" запити на надання інформації. Проте керівництво підприємства відмовилося їх виконувати".

Передісторія: 2 липня 2020 року Поліщук поскаржився у НАЗК та Міністерство енергетики на можливі корупційні дії з боку т. в. о. президента "Енергоатома" Петра Котіна. Того ж дня Котін ініціював службове розслідування з одночасним відстороненням Поліщука. А згодом Поліщука звільнили.

Пізніше стало відомо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив провести службову перевірку т.в.о. президента "Енергоатома" Петра Котіна через вчинення ним корупційного порушення.

Українська правда

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Теми: ЕнергоатомШмигаль НАЗКкорупція
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