Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нова хвиля COVID: в Україні 10 тисяч хворих за добу, дві сотні померлих

Четвер, 4 березня 2021, 07:18
Нова хвиля COVID: в Україні 10 тисяч хворих за добу, дві сотні померлих

За добу 3 березня в Україні виявили 10 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 3 271 хворого, померли 194 пацієнти, одужали 4 837 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook і дані РНБО

Деталі: Серед нових хворих – 611 дітей та 388 медпрацівників.

Найбільше нових випадків коронавірусу в середу зареєстрували у м.Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.

Летальних випадків 3 березня найбільше зафіксували знову в Києві (21), а також у Чернівецькій (16), Одеській (15), Дніпропетровській (14), Івано-Франківській і Закарпатській (по 13), Запорізькій (12), Львівській та Житомирській (по 10) областях. 

Тестувань за минулу добу здійснено 83 086: методом ПЛР – 38 068, методом ІФА – 16 265, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 753.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 1 374 762 особи, з них 1 186 873 особи одужали, але 26 591 хворий помер.

Кількість людей, які хворіють на COVID зараз в Україні, зросла до 161 298 осіб.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

"Українська правда" у Threads

Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Covid-2019
Путін вийшов до ошалілого натовпу у Дербенті, раптово забувши про ковід
Добре слово про Covid-19. Як пандемія відкрила нові можливості в науці та медицині
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Останні новини
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
19:28
Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
Усі новини...
Реклама: