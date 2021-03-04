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Нова хвиля COVID: в Україні 10 тисяч хворих за добу, дві сотні померлих

Четвер, 4 березня 2021, 08:18

За добу 3 березня в Україні виявили 10 057 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 3 271 хворого, померли 194 пацієнти, одужали 4 837 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Серед нових хворих – 611 дітей та 388 медпрацівників.

Найбільше випадків коронавірусу в середу зареєстрували у м.Києві (868), Житомирській (888), Вінницькій (827), Івано-Франківській (776), Закарпатській (679) та Чернівецькій (626) областях.

Тестувань за минулу добу здійснено 83 086: методом ПЛР – 38 068, методом ІФА – 16 265, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 753.

 

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 1 374 762 особи, з них 1 186 873 особи одужали, але 26 591 хворий помер.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Теми: Covid-2019коронавірусепідемія


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