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Жорстка секретність даних про вакцину є вимогою виробника – МОЗ

Четвер, 4 березня 2021, 09:50

Міністерство охорони здоров'я засекретило дані про ціну вакцини проти COVID-19, її виробників і постачальників на вимогу виробника, розголошення може призвести до штрафів і розірвання контракту. 

Джерело: заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова на брифінгу

Пряма мова: "Хочу відразу зробити роз'яснення для ЗМІ щодо конфіденційності угод, які стосуються закупівлі вакцин. 

Справді, наказ Міністерства охорони здоров'я від 19 лютого цього року, яким було розподілено кількості вакцин по регіонах, містить вимогу до керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров'я областей України та міста Києва дослівно: "Забезпечити нерозголошення будь-якої інформації щодо виробників або постачальників, а також ціни на вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19".

Така вимога зумовлена положеннями угоди, укладеної між Міністерством охорони здоров'я та спеціалізованою міжнародною організацією "Crown agents", яка уповноважена здійснювати закупівлі вакцини.

Оці жорсткі вимоги щодо конфіденційності є зовсім не примхою міністерства. Вони ініційовані саме виробниками вакцини. І за порушення таких вимог передбачені великі штрафні санкції або навіть розірвання контрактів". 

Деталі: Шаталова додала, що, наскільки їй відомо, "такі договори, які містять умови щодо конфіденційності, підписують усі країни світу, які централізовано здійснюють закупівлі імунобіологічних препаратів від COVID-19".  

На даний час в Україну надійшла вакцина лише одного виробника – це 500 тисяч доз індійського аналога вакцини "AstraZeneca" (CoviShield).

Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Олена Рощенко, УП
Теми: вакцинаціядержзакупівліМОЗмедицина


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