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Прем'єр Словаччини публічно вибачився за свої слова про Закарпаття

Четвер, 4 березня 2021, 13:47
Прем'єр Словаччини публічно вибачився за свої слова про Закарпаття

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович вибачився за свій невдалий жарт про "обіцянку Закарпаття" в обмін на російську вакцину.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Матович написав у Twitter.

"Позиція Словаччини щодо територіальної цілісності України завжди була дуже чіткою. Повага до міжнародного права є обов’язковою. Перепрошую у всіх українців за свою недоречну реакцію, яка може підірвати їх справедливі зусилля", - написав Матович.

"Словаччина - твій друг", - додав він українською мовою, позначивши у дописі президента України Володимира Зеленского і главу МЗС Дмитра Кулебу.

Нагадаємо, під час радіоінтерв’ю на запитання журналіста, що глава словацького уряду пообіцяв росіянам за постачання вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну".

Потім Матович дав зрозуміти, що пожартував, і запевнив, що не давав росіянам жодних обіцянок.

Глава МЗС Дмитро Кулеба висловив жаль, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує "надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною".

Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини.

1 березня уряд Словаччини підтвердив закупівлю 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

"Українська правда" в Threads

Теми: СловаччинаМЗС
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