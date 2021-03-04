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НАН відмовила Авакову і не віддала корпус свого інституту

Четвер, 4 березня 2021, 15:48

Президент Національної академії наук Анатолій Загородній відхилив прохання міністра внутрішніх справ Арсена Авакова про передачу поліції лабораторного корпусу Інституту фізіології у Києві.

Джерело: "Громадське"

Деталі: Раніше Аваков направив Завгородньому листа, в якому попросив передати для поліції лабораторний 16-поверховий корпус Інституту фізіології на Богомольця, 4 у Києві.

За даними джерела в НАН, і вчена рада інституту, і президент академії відмовили Авакову. Завідувачка відділу сенсорної сигналізації Інституту фізіології Нана Войтенко розповіла, що 3 березня бюро президії НАН на своєму засіданні також вирішило відмовити МВС. Воно постановило, що Академія наук "категорично не може позитивно відповісти на прохання Авакова".

Войтенко наголосила, що це рішення не може бути оскаржене, оскільки президія є вищим органом управління Академії наук.

За її словами, це – робочий корпус інституту. Там розташовано дуже багато обладнання, яке використовують відділи не тільки ті, які розташовані у цьому корпусі, а і весь інститут. Також там є Центр колективного користування, який використовує вся Академія наук.

У НАН поскаржились, що на тлі відмови Верховна Рада починає кампанію по перевірках та звинуваченнях НАН. Зокрема, 2 березня був зареєстрований проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії Ради "з питань розслідування фактів корупції, бездіяльності, доведення Національної академії наук України та її майнового комплексу до занепаду, а також втрати державних коштів, майна та земель, що належать НАН". Автор проєкту — депутат від "Слуги народу" Арсеній Пушкаренко.

Пряма мова Войтенко: "Якщо вони будуть далі наполягати, щоб ми передали корпус, то ми будемо підіймати міжнародний резонанс. Тому що ми виконуємо міжнародні гранти і ми не можемо підводити наших партнерів з Єврокомісії, ми виконуємо також гранати Національного інституту здоров’я США. Ми не можемо зупинити нашу роботу".

Передісторія: Голова МВС Арсен Аваков написав лист до президента НАН Анатолія Завгороднього, в якому попросив "розглянути питання можливості передачі об’єкта нерухомого майна до сфери управління Національної поліції України", бо  "територіальні органи та підрозділи поліції гостро потребують додаткових будівель та споруд для розміщення особового складу на території Києва".

Йдеться про 16-поверхову будівлю площею майже 9,5 тисяч кв. м, яка розташована поруч із будівлею МВС. Це лабораторний корпус, де проводяться наукові дослідження в галузі фізіології.

Теми: АваковМВСосвітанерухомістьКиїв


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