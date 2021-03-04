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Зеленський запускає програму для села: ЦНАПи, спорткомплекси, кінотеатри

Четвер, 4 березня 2021, 16:02
Зеленський запускає програму для села: ЦНАПи, спорткомплекси, кінотеатри

Президент Володимир Зеленський запускає програму "Нове село", яка передбачає будівництво у сільський місцевості сучасних просторів із ЦНАПами, сучасними магазинами, концертними залами, кінотеатрами і спортивними комплексами.

Джерело: сайт президента із посиланням на нараду у Зеленського, в якій взяли участь урядовці

Пряма мова: "Ми вже побачили проект, який реалізований на КПВВ "Щастя". Перші проекти "Нове село" мають бути втілені на прифронтових територіях, а потім – по всій Україні. Ми маємо вдихнути нове життя в українське село. Мешканці сіл повинні отримувати якісний сервіс безпосередньо за місцем проживання та мати доступ до сучасної інфраструктури".

Деталі: У межах програми планують будувати так звані "центри тяжіння" за прикладом сервісних зон у Щасті та Новотроїцькому.

Це - сучасні простори, у яких працюватимуть центри надання адміністративних послуг, відділення пошти, аптека з програмою "Доступні ліки", опорні пункти поліції, магазини, сервісні центри, пожежний пункт, медичний центр тощо. Навколо має бути облагороджена територія зі спортивним комплексом, дитячими майданчиками, кінотеатром чи концертним залом, сільськими клубами, сучасним освітленням, відремонтованим дорожнім покриттям, вело- та біговими доріжками.

До реалізації проектів держава долучатиме бізнес, створюючи державно-приватне партнерство, щоб не витрачати бюджетні кошти.

Також у межах проектів мають бути реалізовані освітні програми, зокрема оснащення шкіл комп’ютерною технікою.

За кожним із проектів буде закріплений модератор. Загалом в Україні планується втілити понад тисячу таких проектів. Будуть проведені конкурси для бізнесу, який братиме участь у їхній реалізації.

Також буде створено координаційну раду, до якої увійдуть представники Кабінету міністрів та Офісу президента.

Зеленський зауважив, що самими лише сервісними послугами село неможливо вивести на якісно новий рівень розвитку. Тому до програми "Нове село" включений розвиток агропромислового комплексу, зокрема тваринництва. Так, планується зменшити обсяги імпорту продуктів тваринництва, збільшити насичення внутрішнього ринку та забезпечити доступні ціни для населення.

Українська правда

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Теми: регіониреформиЗеленський
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