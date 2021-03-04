Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада ЄС офіційно продовжила санкції проти оточення Януковича

Четвер, 4 березня 2021, 16:20

Рада ЄС продовжила на пів року санкції проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні Рада ЄС вирішила продовжити ще на один рік, до 6 березня 2022 року, заморожування існуючих активів, спрямованих проти 7 осіб, визнаних винними у незаконному привласненні державних коштів України або у зловживанні службовим становищем, що спричинило збитки українським державним фондам" - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

При цьому зазначається, що  санкції проти однієї особи були продовжені до 6 вересня 2021 року, а заходи щодо двох осіб не були продовжені взагалі.

Це рішення було прийнято на підставі щорічного перегляду заходів.

Раніше повідомлялося, що із санкційного списку виключили колишнього прем’єр-міністра Сергія Арбузова та колишнього міністра освіти Дмитра Табачника.

Спочатку санкції були введені в березні 2014 року і з тих пір подовжувались щороку.

Рішення про продовження санкцій буде опубліковане в Офіційному журналі ЄС 5 березня 2021 року, а відтак відтоді набуде чинності.

"Українська правда" у Threads

Теми: Януковичсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
Янукович
Доведене до банкрутства колишнє обленерго Януковича ліквідують
Плач, сміх та непритомність. Що відбувається в ексрезиденціії Януковича та як Межигір'я пережило вторгнення РФ
Олександр Вілкул: Якби була можливість, я б не розмовляв із Путіним. Я б його убив
Останні новини
19:39
фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного
19:34
Шольц запевняє, що Україна отримає 50 млрд євро, попри Орбана
19:33
Заборона алмазів і заморожування активів: Японія посилила санкції проти РФ
19:28
Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС
19:05
У Зеленського очікують на щорічні до $15 млрд доходів від арештованих активів РФ
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
Усі новини...
Реклама: