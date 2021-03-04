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В Україні виявили британський штам коронавірусу. Ляшко каже, що це не вплине на вакцинацію

Четвер, 4 березня 2021, 17:34

В Україні виявлено британський штам коронавірусу, головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко відзначає, що це не вплине на хід вакцинальної кампанії.

Джерело: Центр громадського здоров'я, Ляшко на пресконференції 4 березня, цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: 4 березня Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України повідомив про виявлення в Україні британського штаму коронавірусу.

Відзначається, що в процесі секвенування 20 зразків було визначено, що 2 зразки з Івано-Франківської області відносяться до британського варіанту з наявними характерними мутаціями - В1.1.7 (VUI2020212 / 01). Результати вже внесені в базу даних GISAID (глобальна наукова ініціатива, яка забезпечує відкритий доступ до геномних даних вірусів грипу та SARS-CoV-2).

Пряма мова Ляшка: "Виявлення британської мутації коронаірусу не вплине на хід вакцинальної кампанії. Британська мутація не впливає ефективність вакцинації. Виявлення британського штаму має ще раз нагадати українцям про необхідність дотримуватися протиепідемічних заходів".

Додатково: Ляшко також повідомив, що наразі вчені вивчають вплив південно-африканської мутації вірусу



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