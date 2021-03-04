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Будівництво "Північного потоку-2" у водах Данії затягується до вересня

Четвер, 4 березня 2021, 18:12

Морське управління Данії (DMA) очікує, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" завершиться до кінця вересня, тоді як дотепер йшлося про більш ранній термін закінчення робіт, у квітні.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Крім того, консорціум Nord Stream 2 AG,  який стоїть за будівництвом газопроводу, повідомив, що друге російське судно "Академік Черський" вийшло з німецького порту Вісмар у четвер з наміром пізніше приєднатися до будівництва

"Трубоукладальне судно "Академік Черський" вийшло з порту Вісмар і вирушило в напрямку Калінінграда для проходження ходових випробувань. По завершенні випробувань планується розпочати трубоукладальні роботи у винятковій економічній зоні Данії", - заявили в консорціумі агентству.

"Nord Stream 2 AG направила необхідне повідомлення DMA. Всі роботи будуть проводитися відповідно до отриманих дозволів", - додали в компанії.

У цей час інше російське судно "Фортуна" прокладає труби у водах Данії.

Трубопровід в основному вже завершений, але залишилося прокласти близько 120 км у водах Данії, а також майже 30 км у водах Німеччини, перш ніж він вийде на берег у північнонімецькому прибережному місті Любмін, поблизу Грайфсвальда.

Роботи з будівництва "Північного потоку-2" були заморожені більш ніж на рік через загрозу санкцій США.

Теми: Північний потік-2Даніябудівництво


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