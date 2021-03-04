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Зірки вакцинувалися від COVID в ефірі ток-шоу

Четвер, 4 березня 2021, 23:21

У прямому ефірі "Право на владу" п’ятеро медиків та п’ятеро відомих українців, а також ведуча, зробили щеплення індійською вакциною Covishield.

Джерело: "Право на владу"

Деталі: У студії в прямому ефірі щеплення отримали співачка Руслана Лижичко, телеведучий Олександр Педан, дворазовий чемпіон світу зі стронгмену Сергій Конюшок та ведуча Наталія Мосейчук.

У студії був присутній лікар, який спостерігав за реакцією гостей після щеплення – самопочуття, очі і т.д.

Ведуча розповіла, що вакцинуватися в ефірі погодився також журналіст Дмитро Гордон, але був відсутній через літак.

Присутній у студії міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що міністерство планує дозволити вакцинацію не лише в лікарнях. Проте вирішили не починати це з COVID-вакциною, а почнуть з вакцин від грипу.

Пряма мова Степанова: "Ми вирішили не починати з вакцини проти COVID, але той шлях, щоб вакцинація була в аптеках, це обов’язкова опція, яку ми введемо, я думаю, вже в цьому році.

Почнемо (з вакцинації - ред.) від грипу, умовно кажучи, але це обов’язково треба робити. Щоб був максимально легкий доступ до вакцинації".

Нагадаємо: 

  • Наприкінці лютого в Україну надійшла перша партія вакцин – це 500 тисяч доз індійського аналога вакцини "AstraZeneca" (CoviShield). Ними почалася безкоштовна вакцинація для груп ризику. 
  • Президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров'я Максим Степанов та головний санлікар Віктор Ляшко уже вакцинувалися.

Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Роман Петренко, УП
Теми: вакцинаціякоронавірус


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