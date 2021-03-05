Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

COVID в Україні: за добу 10 155 нових хворих і 3 355 госпіталізованих

П'ятниця, 5 березня 2021, 08:21

За добу 4 березня в Україні діагноз COVID-19 встановили 10 155 особам, у лікарні потрапили 3 355 осіб, померли 172 хворих, одужали 4 149 осіб. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Серед нових хворих із коронавірусом – 577 дітей та 345 медпрацівників.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби в четвер зареєстрували в м.Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.

Тестувань за минулу добу зробили 83 756: методом ПЛР – 40 393, методом ІФА – 16 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 236.

 

За весь час пандемії в Україні COVID-19 виявили в 1 384 917 осіб, із них 1 191 022 особи одужали, а 26 763 особи померли. 

Нагадаємо: За добовим приростом хворх на COVID-19 Україна на 6-му місці в Європі та на 10-му місці у світі

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоЗірки вакцинувалися від COVID в ефірі ток-шоу

Мендель запевнила, що Зеленський готовий кинути виклик будь-якому олігарху

Виступав російською: "ЄС" вигнала з фракції депутата Харківської облради

Новини 4 березня: третя хвиля і можливий локдаун, вибачення словацьких дипломатів

Ляшко прокоментував високу смертність серед пацієнтів на ШВЛ

Захиститись від "подвійних" громадян: Зеленський ввів у дію рішення РНБО

Усі новини...
коронавірус
Україна 10-а в світі за кількістю нових випадків COVID-19
Ще одна область може "почервоніти": Степанов відправляє туди інспекцію
Зірки вакцинувалися від COVID в ефірі ток-шоу
Останні новини
09:10
"Укрзалізниця" розповіла з якими дивними і кумедними запитаннями до неї зверталися пасажири
09:03
У Британії спроєктують нові ракетні катери спеціально для України - посольство
08:44
У Бельгії потяг протаранив вантажівку, загинув водій-українець
08:38
ЄC продовжить експортний контроль за вакцинами до кінця червня – ЗМІ
08:21
COVID в Україні: за добу 10 155 нових хворих і 3 355 госпіталізованих
07:40
Головні новини четверга і ночі: третя хвиля і можливий локдаун, вибачення словацьких дипломатів
07:32
Російсько-окупаційні війська продовжують прицільно обстрілювати позиції ООС
06:18
США та Великобританія готують нові санкції проти Росії – Bloomberg 
05:05
В YouTube пообіцяли відновити акаунт Трампа
03:54
SpaceX показала уламки Starship SN10, який вибухнув після посадки 
Усі новини...