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COVID в Україні: за добу 10 155 нових хворих і 3 355 госпіталізованих

П'ятниця, 5 березня 2021, 07:21
COVID в Україні: за добу 10 155 нових хворих і 3 355 госпіталізованих

За добу 4 березня в Україні діагноз COVID-19 встановили 10 155 особам, у лікарні потрапили 3 355 осіб, померли 172 хворих, одужали 4 149 осіб. 

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook і дані РНБО

Деталі: Серед нових хворих із коронавірусом – 577 дітей та 345 медпрацівників.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби в четвер зареєстрували в м.Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.

Летальних випадків від коронавірусу 4 березня найбільше зафіксували в Києві (17), Івано-Франківській області (16), Чернівецькій (14), Вінницькій і Запорізькій (по 13), Закарпатській (12) і Харківській (11) областях.

Тестувань за минулу добу зробили 83 756: методом ПЛР – 40 393, методом ІФА – 16 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 236.

 

За весь час пандемії в Україні COVID-19 виявили в 1 384 917 осіб, із них 1 191 022 особи одужали, а 26 763 особи померли. 

Зараз на коронавірусну хворобу страждають 167 132 жителі України.

Нагадаємо: За добовим приростом хворих на COVID-19 Україна зараз на 6-му місці в Європі та на 10-му місці у світі

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
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