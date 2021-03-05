COVID в Україні: за добу 10 155 нових хворих і 3 355 госпіталізованих

За добу 4 березня в Україні діагноз COVID-19 встановили 10 155 особам, у лікарні потрапили 3 355 осіб, померли 172 хворих, одужали 4 149 осіб.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Серед нових хворих із коронавірусом – 577 дітей та 345 медпрацівників.

Найбільше випадків коронавірусної хвороби в четвер зареєстрували в м.Києві (910), Вінницькій (816), Закарпатській (748), Івано-Франківській (737) та Житомирській (695) областях.

Тестувань за минулу добу зробили 83 756: методом ПЛР – 40 393, методом ІФА – 16 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 236.

За весь час пандемії в Україні COVID-19 виявили в 1 384 917 осіб, із них 1 191 022 особи одужали, а 26 763 особи померли.

Нагадаємо: За добовим приростом хворх на COVID-19 Україна на 6-му місці в Європі та на 10-му місці у світі.