Вакцина для відомих людей: Ляшко пояснив, звідки беруться "надлишки"

Міністерство охорони здоров'я дозволило вакцинувати проти COVID-19 публічних та відомих осіб поза чергою, щоб не пропадали невикористані дози, адже кожен флакон CoviShield/AstraZeneca містить 10 доз вакцини – і на їх використання є лише 6 годин.

Джерело: заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 5 березня

Пряма мова: "Щоб показати, що вакцинуватися проти COVID доцільно і безпечно, наказом від 1 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов вніс зміни до дорожньої карти вакцин. Цими змінами ми дозволили популяризувати проведення щеплень залишковими дозами, які утворюються під час проведення виїзних мобільних сесій, публічних і відомих осіб…

З метою раціонального використання залишкових доз дозволяється вакцинувати відомих публічних осіб у разі, якщо була зафіксована відмова від вакцинації тих людей, яких сьогодні вже було заплановано щеплювати і заради яких був відкритий 10-дозний флакон.

Коли кількість людей, що вакцинуються у день роботи мобільної бригади, була не кратна 10-ти, коли залишалося пару доз – тоді також дозволяється запрошувати до вакцинації людей, які не були в першому етапі вакцинації проти COVID.

Третій випадок, коли дозволяється використовувати (вакцину так), коли людина прийшла на вакцинацію, але в неї були виявлені протипокази до вакцинації. У таких випадках вакцинація не проводиться, а дозу можна використати так, як це передбачено наказом".

Деталі: Ляшко пояснив, що вакцина CoviShield/AstraZeneca, яка прийшла в Україну першою, поставляється у 10-дозних флаконах. Після відкриття флакону ці 10 доз треба використати впродовж 6 годин. Повторне охолодження чи повторне перевезення цих доз суворо заборонено. Якщо ця вакцина не буде використана, вона підлягає утилізації.

Саме для того, "щоб ці дози не пропали і не були утилізовані", внесено зміни до дорожньої карти, пояснив головний санітарний лікар.

Цьому передувало: Прем'єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що невикористані дози вакцин після першої хвилі щеплень перейдуть до наступних груп, визначених планом вакцинації, також їх можуть розподілити між людьми, які хочуть отримати паспорти щеплень для подорожей.

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