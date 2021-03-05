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Україна планує дозволити подвійне громадянство з ЄС, але не Росією - Кулеба

П'ятниця, 5 березня 2021, 10:57

Україна планує затвердити ліберальну політику щодо подвійного громадянства, але з обмеженнями для високопосадовців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу в Києві.

"Ми працюємо з депутатами над відповідними законодавчими змінами. Є один виняток – це держава-агресор, з нею не може йтися про будь-яке подвійне громадянство. Ми плануємо дозволити подвійне громадянство, з країнами Євросоюзу, з країнами, які є для нас дружніми, і список цих країн залежатиме від деяких критеріїв", - сказав Кулеба.

Він пояснив, що такий крок дозволить тримати разом мільйони українців по всьому світу, а Україна не заважатиме їхній інтеграції в суспільство інших країн.

"Але є другий елемент: якщо ви маєте декілька паспортів, чи маєте ви право бути депутатом парламенту? Чи можете ви бути міністром? Тут буде інша політика і встановлені низка обмежень, щоб не допустити зловживань. На такий посаді людина має бути громадянином однієї країни – України", - додав міністр.

Нагадаємо, минулого року Верховна рада відклала розгляд президентського законопроєкту щодо питань громадянства.

Внесений законопроєкт зупинився, тому що експерти ВР зробили висновок, що без змін до Конституції, просто на рівні закону, це питання врегулювати неможливо.

Детальніше про критику законопроєкту - Українці другого ґатунку: чим небезпечна Зе-ініціатива про подвійне громадянство

Теми: ЄСКулеба Дмитрогромадянство


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