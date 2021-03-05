Майже 70% українців не подобається, куди рухається країна
69% українців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку.
Джерело: опитування, проведене Соціологічною групою "Рейтинг" 2-3 березня
Деталі: При цьому 22% вважають, що Україна рухається у правильному напрямку, 9% – не визначилися.
Найбільше прихильників нинішнього курсу серед мешканців Західної України – 26%. У Центрі такої думки дотримуються 23% опитаних, на Півдні – 22%, на Сході – лише 13%.
За віковим розподілом, найбільше підтримує напрямок руху країни молодь 18-29 років (37%). Серед 30-39-річних таких 27%, у категорії 40-49 років – 17%, 50-59 років – 20%, серед старших 60 років – 17%.
При цьому в жодній із вікових груп і в жодному регіоні кількість прихильників нинішнього курсу країни не перевищує кількість противників.
Довідка: Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
Всього опитано 2500 респондентів за допомогою CATI - телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.
Передісторія:
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За даними опитування соцгрупи "Рейтинг", проведеного 22-23 лютого, 68% українців вважали, що країна рухається у неправильному напрямку, 22% – у правильному, 10% – не визначилися.