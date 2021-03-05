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Росія нарощує сили біля кордонів України та агітує йти в лави бойовиків – розвідка 

П'ятниця, 5 березня 2021, 14:11
Росія нарощує сили біля кордонів України та агітує йти в лави бойовиків – розвідка 

Міністерство оборони України має інформацію про те, що Росія нарощує бойовий потенціал угруповання військ на окупованих нею територіях та поблизу кордонів України.

Джерело: пресслужба Міністерства оборони України

Дослівно: "Російська Федерація продовжує проводити заходи провокаційного характеру, що суперечать міжнародним домовленостям та взятим державою-агресором на себе зобов’язанням. Зокрема, Російська Федерація нарощує бойовий потенціал угруповання військ на тимчасово окупованих територіях та поблизу кордонів України".

Деталі: За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях з кінця лютого активізували "ідеологічну роботу серед місцевого населення". 

За даними розвідки, "у громадських місцях, на зупинках громадського транспорту, поблизу торгівельних майданчиків, адміністративних, освітніх та медичних закладів збільшились обсяги розміщення інформації, спрямованої на героїзацію російсько-окупаційних військ та пропагування військової служби у складі з’єднань і частин першого та другого армійських корпусів".

Окрім того, повідомляють розвідники, "у місцевих ЗМІ, на платформах соціальних мереж та у сервісах обміну короткими повідомленнями телекомунікаційних мереж зросла інтенсивність агітаційних заходів серед місцевих жителів щодо проходження військової служби в лавах окупантів".

"Українська правда" у Threads

Теми: розвідкаМіноборониРосіяДонбаскордон
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