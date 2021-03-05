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США НАКЛАЛИ САНКЦІЇ НА КОЛОМОЙСЬКОГО

П'ятниця, 5 березня 2021, 15:18
Фото slovoidilo.ua

США запровадили санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Сьогодні я оголошую про санкції проти олігарха та колишнього українського державного чиновника Ігоря Коломойського через його причетність до значної корупції", - йдеться у заяві Блінкена.

У Держдепі пояснили, що як керівник Дніпропетровської області з 2014 по 2015 рік Коломойський був причетний до корупційних дій, що підривали верховенство права та віру української громадськості в демократичні інститути та громадські процеси, включаючи використання його політичного впливу та владних повноважень для особистої вигоди.

"Хоча ці санкції базуються на діях за його перебування на посаді, я також хочу висловити занепокоєння постійними зусиллями Коломойського, які тривають досі, щодо підриву демократичних процесів та інституцій в Україні, які становлять серйозну загрозу її майбутньому", - заявив Блінкен.

Санкції також наклали на дружину олігарха Ірину Коломойську, його дочку Анжеліку Коломойську та його сина Ізраїля Цві Коломойського. Це означає, що Коломойському і членам його родини заборонений в’їзд до Сполучених Штатів.

🇺🇦 Сьогодні Держсекретар Блінкен оголосив про внесення до санкційного списку Ігоря Коломойського та членів його...

Опубліковано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Пʼятниця, 5 березня 2021 р.

Блінкен підкреслив, що санкції підтверджують прагнення США підтримувати політичні, економічні та правові реформи, які є ключовими для євроатлантичного шляху України, а також не виключив подальших санкційних рішень щодо громадян України, які цьому перешкоджають. "Державний департамент і надалі використовуватиме подібні повноваження й інструменти, щоб посилювати відповідальність корумпованих суб'єктів у цьому регіоні та в усьому світі".

Опубліковано U.S. Embassy Kyiv Ukraine Пʼятниця, 5 березня 2021 р.

З 2014 року під санкціями США  перебуває кум президента РФ Путіна Віктор Медведчук - за підрив безпеки, територіальної цілісності та демократичних інституцій України.

У лютому США підтримали Україну після  після запровадження санкцій проти Медведчука.

Теми: СШАКоломойськийсанкції


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