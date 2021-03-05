Синоптики обіцяють мороз, сніг та дощ наступного тижня

У суботу, 6 березня, в Україні хмарно з проясненнями, вночі та вранці, крім північних та більшості західних областей, помірний сніг, на півдні з дощем, у східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями значний сніг; вдень без істотних опадів.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: Як зазначається, у суботу на дорогах, крім крайнього півдня, місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, північний, 7-12 м/с, вночі в південних, вдень у західних та східних областях окремі пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, у південних та східних областях від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; в Карпатах протягом доби 8-13° морозу.

7-8 березня в Україні мінлива хмарність. 7 березня без опадів; температура вночі 4-9° морозу, у східних областях та в Карпатах місцями 10-13°, вдень 1-6° тепла. 8 березня вночі у західних та північних, вдень у східних та місцями центральних областях невеликий мокрий сніг, на решті території без істотних опадів; температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на півдні країни 4-9° тепла. На дорогах, крім півдня, подекуди ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, 7 березня в Україні, крім південної частини, пориви 15-20 м/с.

9 березня в Україні, крім західних областей, місцями (на сході та південному сході країни повсюди) невеликий сніг; 10 березня без опадів. Температура вночі 9 березня 3-9° морозу, на північному сході до 12° морозу, 10 березня 6-12° морозу, на Чернігівщині й Сумщині до 15° морозу, 9 березня на крайньому півдні країни близько 0°; вдень від 3° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та півдні країни, 10 березня і в західних областях 1-7° тепла.

За даними Укргідрометцентру, 11 березня в Україні без опадів, 12 березня сніг та дощ, 13-15 березня часом опади переважно у вигляді дощу. Температура 11 березня вночі 3-9° морозу, вдень 1-7° тепла, у східній частині близько 0°, 12-15 березня підвищення температури вночі до 3° тепла - 2° морозу, вдень до 4-10° тепла, на півдні та південному заході місцями до 15° тепла.

У столичному регіоні 6 березня хмарно з проясненнями, без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по Києву вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла, по області вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

7-8 березня у Києві мінлива хмарність, без опадів, лише вночі 8 березня місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, 7 березня пориви 15-20 м/с. Температура 7 березня вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° тепла; 8 березня вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

9-10 березня у столиці без опадів, лише вночі 9 березня місцями невеликий сніг. Температура вночі 9 березня 3-8° морозу, 10 березня 6-11° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла.