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На Одещині ДТП з патрульним авто: є загиблий та травмовані

П'ятниця, 5 березня 2021, 23:22

Поліція повідомила про ДТП на трасі Одеса-Київ за участю службового автомобіля патрульної поліції, під час якого загинула людина.

Джерело: поліція Одещини

Деталі: Зазначається, що внаслідок зіткнення автомобіля Hyundai, який рухався у напрямку Одеси, та службового автомобіля патрульної поліції Toyota Prius загинув пасажир Hyundai, водій та ще двоє пасажирів цієї автівки травмовані.

Уточнюється, що аварія сталася поблизу комунального підприємства "Дачне".

Українська правда
Теми: ДТПполіціяОдеська область


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