На Одещині ДТП з патрульним авто: є загиблий та травмовані
П'ятниця, 5 березня 2021, 23:22
Поліція повідомила про ДТП на трасі Одеса-Київ за участю службового автомобіля патрульної поліції, під час якого загинула людина.
Джерело: поліція Одещини
Деталі: Зазначається, що внаслідок зіткнення автомобіля Hyundai, який рухався у напрямку Одеси, та службового автомобіля патрульної поліції Toyota Prius загинув пасажир Hyundai, водій та ще двоє пасажирів цієї автівки травмовані.
Уточнюється, що аварія сталася поблизу комунального підприємства "Дачне".
Українська правда