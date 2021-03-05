На Одещині ДТП з патрульним авто: є загиблий та травмовані

Поліція повідомила про ДТП на трасі Одеса-Київ за участю службового автомобіля патрульної поліції, під час якого загинула людина.

Джерело: поліція Одещини

Деталі: Зазначається, що внаслідок зіткнення автомобіля Hyundai, який рухався у напрямку Одеси, та службового автомобіля патрульної поліції Toyota Prius загинув пасажир Hyundai, водій та ще двоє пасажирів цієї автівки травмовані.

Уточнюється, що аварія сталася поблизу комунального підприємства "Дачне".