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На Одещині ДТП з патрульним авто: є загиблий та травмовані

П'ятниця, 5 березня 2021, 22:22
На Одещині ДТП з патрульним авто: є загиблий та травмовані

Поліція повідомила про ДТП на трасі Одеса-Київ за участю службового автомобіля патрульної поліції, під час якого загинула людина.

Джерело: поліція Одещини

Деталі: Зазначається, що внаслідок зіткнення автомобіля Hyundai, який рухався у напрямку Одеси, та службового автомобіля патрульної поліції Toyota Prius загинув пасажир Hyundai, водій та ще двоє пасажирів цієї автівки травмовані.

Уточнюється, що аварія сталася поблизу комунального підприємства "Дачне".

Українська правда

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Теми: ДТПполіціяОдеська область
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