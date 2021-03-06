ДТП в Польщі: 6 українців загинуло, 35 травмовані
У Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП.
Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко, RMF24
Пряма мова: "Поблизу міста Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані.
Консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії".
Деталі: Пізніше Ніколенко повідомив, що кількість постраждалих українців зросла до 35.
ДТП в Польщі: кількість постраждалих зросла до 35 українців. Усім надається необхідна медична та консульська допомога. Вдячні польській стороні за оперативну реакцію. 🇺🇦🇵🇱— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 6, 2021
Як повідомляє RMF24, автобус із українськими номерами впав з віадука поблизу Ярослава.
Сердечні співчуття родинам українців, чиї близькі загинули й зазнали травм унаслідок аварії автобуса під польським Кашице. Наші консули – на місці трагедії. Робимо все можливе для надання допомоги.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 6, 2021
Автобус прямував до Перемишля, до кордону з Україною. У ньому перебували 57 людей, усі вони громадяни України.