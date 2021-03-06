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ДТП в Польщі: 6 українців загинуло, 35 травмовані

Субота, 6 березня 2021, 07:52
Marcin Betleja, Podkarpacka Straż Pożarna /PSP

У Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко, RMF24

 
Marcin Betleja, Podkarpacka Straż Pożarna /PSP

Пряма мова: "Поблизу міста Кашице рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. 6 громадян України загинули, 15 госпіталізовані.

Консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії".

Деталі: Пізніше Ніколенко повідомив, що кількість постраждалих українців зросла до 35.

Як повідомляє RMF24, автобус із українськими номерами впав з віадука поблизу Ярослава.

 
Marcin Betleja, Podkarpacka Straż Pożarna /PSP

Автобус прямував до Перемишля, до кордону з Україною. У ньому перебували 57 людей, усі вони громадяни України.

Теми: ПольщаДТП


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