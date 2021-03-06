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COVID-19 в Україні: госпіталізовано стільки ж людей, як одужало

Субота, 6 березня 2021, 07:34
COVID-19 в Україні: госпіталізовано стільки ж людей, як одужало

За добу 5 березня в Україні виявили 9 144 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 3 309 осіб, померло 156 хворих, одужала 3 351 особа.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Києві (682), Житомирській (749) Вінницькій (714), Івано-Франківській (676) та Закарпатській (665) областях.

Серед нових хворих – 563 дитини та 299 медпрацівників.

За добу здійснено 81 333 тестувань, зокрема методом ПЛР – 38 972, методом ІФА – 15 627, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 734.

Нагадаємо: За добовим приростом хворих на COVID-19 Україна зараз на 6-му місці в Європі та на 10-му місці у світі. 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Усе про вакцинацію в Україні

Українська правда

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Теми: коронавірус
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