У МЗС Словаччини відреагували на вандалізм щодо консульства у Харкові

Глава МЗС Словаччини Іван Корчок прокоментував інцидент з написами на словацькому консульстві у Харкові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Denik N.

У Харкові консульство Словаччини розмалювали після скандалу з "жартом" прем'єрміністра країни Ігоря Матовича про Закарпаття та російську вакцину.

Напис "Міняємо Словаччину на Крим" з’явився 4 березня на фасаді почесного консульства Словаччини в Харкові.

"Інцидент показує, що слова у зовнішній політиці дійсно мають більшу вагу, ніж у внутрішній, і ми повинні зважити, як ми їх використовуємо", – сказав Корчок.

Водночас глава словацького зовнішньополітичного відомства нагадав, що він сам вже вибачився перед своїм українським колегою за заяву прем'єрміністра. Те ж саме зробив і прем'єрміністр Ігор Матович.

Нагадаємо, під час радіоінтерв’ю на запитання журналіста, що глава словацького уряду пообіцяв росіянам за постачання вакцини, Матович відповів: "Закарпатську Україну".

Потім Матович дав зрозуміти, що пожартував, і запевнив, що не давав росіянам жодних обіцянок.