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Поліція знайшла зловмисників, що пошкодили пам’ятник Тарасу Шевченку

Субота, 6 березня 2021, 17:18

Поліцейські розшукали двох зловмисників, які 5 березня обезголовили пам’ятник Тарасу Шевченку в Івано-Франківській області.

Джерело: повідомлення поліції

Деталі: 5 березня в селі Підпечери Івано-Франківської територіальної громади пошкодили постамент Тарасу Шевченку.

Слідчо-оперативна група, яка приїхала на виклик, з’ясувала, що невідомі особи з хуліганських мотивів зняли голову із погруддя українського поета та залишили її біля пам’ятника.

Дії зловмисників кваліфіковано як хуліганство (ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України).   

Дослівно: "Правоохоронці встановили та розшукали двох 18-річних місцевих мешканців, які причетні до вчинення хуліганських дій. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події та  вирішується питання про повідомлення правопорушникам про підозру".

Українська правда
Теми: поліціяІвано-Франківська область


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