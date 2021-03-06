Поліція знайшла зловмисників, що пошкодили пам’ятник Тарасу Шевченку

Поліцейські розшукали двох зловмисників, які 5 березня обезголовили пам’ятник Тарасу Шевченку в Івано-Франківській області.

Джерело: повідомлення поліції

Деталі: 5 березня в селі Підпечери Івано-Франківської територіальної громади пошкодили постамент Тарасу Шевченку.

Слідчо-оперативна група, яка приїхала на виклик, з’ясувала, що невідомі особи з хуліганських мотивів зняли голову із погруддя українського поета та залишили її біля пам’ятника.

Дії зловмисників кваліфіковано як хуліганство (ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Дослівно: "Правоохоронці встановили та розшукали двох 18-річних місцевих мешканців, які причетні до вчинення хуліганських дій. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події та вирішується питання про повідомлення правопорушникам про підозру".