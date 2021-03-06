У Словаччині розгортається конфлікт через втручання Угорщини у внутрішні справи

У Словаччині розгорівся конфлікт між членами уряду після непогодженого візиту угорського глави МЗС Петера Сійярто у місто Комарно, де понад половину населення складають етнічні угорці.

Про це йдеться у статті "Урок угорського втручання: як уряд Орбана створив конфлікт із ще однією державою".

Через візит Сійярто угорського посла викликали до МЗС, а на сайті міністерства розмістили чималий допис від імені міністра Івана Корчока, який підкреслив, що дії Петера Сійярто "перейшли всі межі":

"Ми хочемо мати добросусідські відносини з Угорщиною, але я не дозволю втручатися у наші внутрішні справи" – заявив він.

Водночас прем’єр-міністр Словаччини Ігор Матович повівся "нестандартно" і став у цьому конфлікті... на сторону Сійярто.

Прем’єр, у якого зараз гаряча стадія конфлікту з міністром Корчоком, вирішив насварити того за критику угорського міністра – мовляв, не треба сваритися з сусідами.

Словацькі ЗМІ обурилися його діями і відповіли заголовками на кшталт "Матович поводиться як член партії Орбана" чи "Матович руйнує словацьку дипломатію".

Матович став одним з дуже небагатьох словацьких політиків, хто вирішив стати на сторону угорської влади у цій суперечці.

Натомість дії Петера Сійярто обурили переважну більшість словацьких політичних гравців, і у владі, і в опозиції, до того ж з різних флангів – від колишньої партії влади Smer-SD до майже проросійської "Ми - родина", лідер якої, спікер парламенту Боріс Коллар підкреслив: ситуація аж настільки очевидна, що він готовий стати поруч із своїми ідеологічними ворогами у спротиві діям угорського уряду.

"Це неприйнятно і неприпустимо, що іноземна держава починає лізти у наші внутрішні справи. Це – абсолютний скандал!", - обурився він.

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