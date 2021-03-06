Поставки в Україну вакцини Sinovac затримуються, "Лекхім" можуть оштрафувати

Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко розповів, що МОЗ оштрафує постачальника китайської вакцини Sinovac, компанію компанію "Лекхім", за несвоєчасну доставку препарату в Україну.

Джерело: коментар Іващенка для Reuters

Деталі: Уряд відхилив прохання "Лехім" змінити графік відвантаження та спосіб вимірювання ефективності вакцини. На цьому тижні компанія запевняла, що перша партія вакцини проти COVID-19 буде поставлена в Україну ​​15 березня.

У "Лехім" відмовилися давати Reuters коментарі стосовно ситуації з можливим штрафом за невиконання термінів.

При цьому за словами представника МОЗ, Україна фінансово покарає фармацевтичну компанію через затримку з доставкою преперату Sinovac.

Іващенко не уточнив, якими саме будуть фінансові санкції, але згідно з документом, уряд має право накласти на постачальника штраф у розмірі 0,1% від вартості вантажу за кожен день затримки.

Пряма мова: "Вони точно не дотримуються встановлених термінів. Будуть передбачені штрафи, які зазначені в контракті".

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