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Поставки в Україну вакцини Sinovac затримуються, "Лекхім" можуть оштрафувати

Субота, 6 березня 2021, 18:38

Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко розповів, що МОЗ оштрафує постачальника китайської вакцини Sinovac, компанію компанію "Лекхім", за несвоєчасну доставку препарату в Україну.

Джерело: коментар Іващенка для Reuters

Деталі: Уряд відхилив прохання "Лехім" змінити графік відвантаження та спосіб вимірювання ефективності вакцини. На цьому тижні компанія запевняла, що перша партія вакцини проти COVID-19 буде поставлена в Україну ​​15 березня.

У "Лехім" відмовилися давати Reuters коментарі стосовно ситуації з можливим штрафом за невиконання термінів.

При цьому за словами представника МОЗ, Україна фінансово покарає фармацевтичну компанію через затримку з доставкою преперату Sinovac.

Іващенко не уточнив, якими саме будуть фінансові санкції, але згідно з документом, уряд має право накласти на постачальника штраф у розмірі 0,1% від вартості вантажу за кожен день затримки.

Пряма мова: "Вони точно не дотримуються встановлених термінів. Будуть передбачені штрафи, які зазначені в контракті".

Знати быльше: Якими вакцинами від COVID-19 щеплюватимуть українців: ефективність, безпечність, протипоказання та принцип дії

Нагадаємо:

  • Україна планує придбати 1,9 млн доз вакцини Sinovac і очікувала отримати перші 700 тисяч доз протягом місяця від дня реєстрації вакцини у Китаї (це сталося 6 лютого).
  • Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначав, що згідно з укладеним договором про закупівлю цієї вакцини, її ефективність повинна бути не менше 70%.
  • Громадська організація "Пацієнти України" звинуватила очільника МОЗ у самостійному призначенні компанії "Лекхім" для закупівлі вакцини.
  • Вакцина проти коронавірусної хвороби компанії Sinovac Biotech, яку планують закупити для України, завершила третю фазу клінічних випробувань.

Теми: вакцинаціякоронавірусМОЗ


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