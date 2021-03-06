Поставки в Україну вакцини Sinovac затримуються, "Лекхім" можуть оштрафувати
Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Іващенко розповів, що МОЗ оштрафує постачальника китайської вакцини Sinovac, компанію "Лекхім", за несвоєчасну доставку препарату в Україну.
Джерело: коментар Іващенка для Reuters
Деталі: Уряд відхилив прохання "Лехім" змінити графік відвантаження та спосіб вимірювання ефективності вакцини. На цьому тижні компанія запевняла, що перша партія вакцини проти COVID-19 буде поставлена в Україну 15 березня.
У "Лехім" відмовилися давати Reuters коментарі стосовно ситуації з можливим штрафом за невиконання термінів.
При цьому за словами представника МОЗ, Україна фінансово покарає фармацевтичну компанію через затримку з доставкою преперату Sinovac.
Іващенко не уточнив, якими саме будуть фінансові санкції, але згідно з документом, уряд має право накласти на постачальника штраф у розмірі 0,1% від вартості вантажу за кожен день затримки.
Пряма мова: "Вони точно не дотримуються встановлених термінів. Будуть передбачені штрафи, які зазначені в контракті".
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Нагадаємо:
- Україна планує придбати 1,9 млн доз вакцини Sinovac і очікувала отримати перші 700 тисяч доз протягом місяця від дня реєстрації вакцини у Китаї (це сталося 6 лютого).
- Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначав, що згідно з укладеним договором про закупівлю цієї вакцини, її ефективність повинна бути не менше 70%.
- Громадська організація "Пацієнти України" звинуватила очільника МОЗ у самостійному призначенні компанії "Лекхім" для закупівлі вакцини.
- Вакцина проти коронавірусної хвороби компанії Sinovac Biotech, яку планують закупити для України, завершила третю фазу клінічних випробувань.