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Патріарх Варфоломій приїде до України на День Незалежності – нардеп

Субота, 6 березня 2021, 19:51
Патріарх Варфоломій приїде до України на День Незалежності – нардеп

Заступник голови парламентської фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що Вселенський патріарх Варфоломій приїде до України на святкування Дня Незалежності.

Джерело: Кравчук у Facebook

Деталі: За її словами, Варфоломій відвідає Україну аби взяти участь в урочистостях з нагоди 30-річчя Незалежності. Про це він розповів українським парламентарям на зустрічі, яку організувало Генеральне консульство України в Стамбулі.

Пряма мова: "На зустрічі з делегацією народних депутатів із фракції "Слуга народу" Вселенський патріарх Варфоломій I підтвердив свій приїзд до України на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності – на запрошення Володимира Зеленського.

Дуже символічно, що на святкуванні Дня Незалежності України прибуде патріарх, який відіграв одну з ключових ролей для унезалежнення і визнання Українського православ’я".

Чудові новини зі Стамбула! На зустрічі з делегацією народних депутатів із фракції Слуга народу Вселенський патріарх...

Опубліковано Yevheniya Kravchuk Субота, 6 березня 2021 р.

Нагадаємо: Востаннє Варфоломій відвідував Україну у липні 2008 року з нагоди святкування 1020-ї річниці хрещення Київської Русі.

Українська правда

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Теми: церкваДень Незалежностісвяткування
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