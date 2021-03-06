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Війна на Донбасі: ЗСУ відповіли на обстріли гібридних військ РФ

Субота, 6 березня 2021, 22:08
Війна на Донбасі: ЗСУ відповіли на обстріли гібридних військ РФ

Протягом суботи в районі проведення операції Об’єднаних сил збройні формування Росії здійснили 8 обстрілів, українські бійці відкрили вогонь у відповідь.

Джерело: повідомлення штабу ООС у Facebook

Деталі: Поблизу населеного пункту Опитне збройні формування Російської Федерації  здійснили кілька пострілів з мінометів та стрілецької зброї, а неподалік Мар’їнки – відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

В районі населеного пункту Піски окупанти здійснили прицільний обстріл в бік українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Дослівно: "На обстріли противника Збройні сили України відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських воїнів немає".

Нагадаємо: 5 березня у передмісті Мар’їнки російсько-окупаційні війська здійснили прицільний обстріл українських позицій зі снайперської зброї внаслідок чого один український воїн отримав вогнепальне поранення. Він знаходиться у важкому стані.

Українська правда

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Теми: війнаДонбасРосіяЗбройні сили
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