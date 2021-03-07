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Аварія українського автобуса в Польщі: 26 громадян залишаються у лікарнях

Неділя, 7 березня 2021, 10:32
Фото: Reuters

26 українських громадян, які потрапили в аварію пасажирського автобуса в Польщі, усе ще залишаються в лікарнях, 24 українці вирушили додому.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, пише "Європейська правда".

"За сприяння консулів перша група із 24 українців вирушила до України", - повідомив Ніколенко у Twitter.

За його словами, у лікарнях залишаються 26 українських громадян, і вони забезпечені необхідним лікуванням та цілодобовою консульською опікою.

Аварія з українським автобусом, який виконував рейс Познань-Херсон, сталася у ніч на 6 березня на автостраді А4. 

 

57 людей подорожували автобусом, у тому числі двоє водіїв. Загинули 5 людей.

За попередньою версією поліції, причиною аварії могло стати те, що водій не впорався з керуванням, в результаті чого транспортний засіб вилетів у кювет.

Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття родинам загиблих у аварії.

Теми: ДТППольща


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