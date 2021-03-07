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Австрія призупинила вакцинацію партією препарату AstraZeneca через смерть жінки

Неділя, 7 березня 2021, 14:13
Австрія призупинила вакцинацію партією препарату AstraZeneca через смерть жінки

Австрійська влада призупинила щеплення партією вакцини проти COVID-19 від AstraZeneca в якості запобіжного заходу при розслідуванні смерті однієї людини і хвороби іншої після щеплень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Федеральне управління з безпеки в охороні здоров'я (BASG) отримало два повідомлення у зв'язку з вакцинацією з однієї партії вакцини AstraZeneca в районній клініці Цветтль, що у землі Нижня Австрія", - йдеться в повідомленні бюро.

Одна 49-річна жінка померла в результаті важких порушень процесу згортання крові, а у 35-річної жінки розвинулася тромбоемболія легеневої артерії, і вона одужує, йдеться в повідомленні.

Тромбоемболія легеневої артерії - це гостре захворювання легень, викликане закопоренням артерії згустками крові.

"На цей час немає доказів причинно-наслідкового зв'язку з вакцинацією", - заявили в BASG.

Швейцарська газета Niederoesterreichische Nachrichten, а також телеканал ORF та інформаційне агентство APA повідомили, що обидві жінки були медсестрами, які працювали в клініці Цветтль.

У BASG заявили, що згортання крові не є серед відомих побічних ефектів вакцинації. Управління проводить розслідування, щоб повністю виключити будь-який можливий зв'язок з вакцинацією.

"В якості запобіжного заходу решту запасів партії цієї вакцини більше не використовують для вакцинації", - додали в управлінні.

Регулятор ЄС 30 січня схвалив вакцину AstraZeneca, заявивши, що вона ефективна та безпечна у використанні. Побічні реакції, виявлені в ході досліджень, здебільшого були короткочасними, і про проблеми зі згортанням крові не повідомлялося.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусАвстрія
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