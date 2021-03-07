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У Києві вбили жінку-поліцейську, підозрювану затримано

Неділя, 7 березня 2021, 15:11
У Києві вбили жінку-поліцейську, підозрювану затримано

У Києві затримано підозрювану у вбивстві жінки-поліцейської у Дарницькому районі столиці.

Джерело: Київська міська прокуратура, джерела УП у правоохоронних органах, Нацполіція

Деталі: 7 березня близько третьої години ночі до поліції Києва надійшло повідомлення про виявлення тіла молодої жінки з ознаками насильницької смерті біля будинку по проспекту Бажана у Києві.

Загиблою виявилась 37-річна старший інспектор одного з Департаментів Нацполіції України. Експерти виявили на тілі жінки численні колото-різані поранення та інші травми.

За результатами проведення першочергових слідчих дій та на підставі зібраних доказів затримано 37-річну мешканку столиці, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні цього злочину.

Попередньою причиною вбивства вважають раптово виниклий конфлікт між підозрюваною та загиблою, які були між собою знайомі.

Досудове розслідування доручено Слідчому управлінню ГУНП в м. Києві під процесуальним керівництвом Київської прокуратури. Наразі триває подальше встановлення всіх обставин злочину. Призначено низку експертних досліджень.

Також вирішується питання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їй повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України). Санкція статті передбачає покарання від 7 до 15 років позбавлення волі.

Як повідомили УП джерела у правоохоронних органах, за попередньою інформацією, мотив злочину не пов’язаний із службовою діяльністю загиблої.

Висловлюємо щирі співчуття родині колеги Святослави Петрової Старшого інспектора Департаменту кіберполіції майора...

Опубликовано Національна поліція України Воскресенье, 7 марта 2021 г.

Оновлено о 23:30: Пізніше у Нацполіції повідомили, що загибла – старший інспектор Департаменту кіберполіції майор поліції Святослава Петрова. Вона працювала в органах внутрішніх справ майже п’ятнадцять років.

Українська правда

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Теми: поліціяКиїввбивство
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