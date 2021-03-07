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У Мюнхені могилу Бандери облили невідомою речовиною

Неділя, 7 березня 2021, 16:06
У Мюнхені могилу Бандери облили невідомою речовиною

У німецькому Мюнхені могилу українського націоналіста і провідника ОУН Степана Бандери облили невідомою речовиною.

Про це повідомив у Twitter посол України в Німеччині Андрій Мельник, пише "Європейська правда".

"І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені. Огидні покидьки облили її невідомою речовиною", - написав український дипломат. 

Посол закликав поліцію знайти і покарати винних.

"Який сором, що демонізацією Степана Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики", - додав посол, не пояснивши, кого має на увазі.

 

Це не перший випадок вандалізму на могилі Бандери. У серпні 2014 року невідомі підірвали могилу. 20 листопада пам’ятник відновили. 

У 2015 році на могилі також сталися декілька випадків вандалізму.

У 2018 році пропагандист Грем Філіпс зірвав прапори з могили Степана Бандери.

"Українська правда" в Threads

Теми: НімеччинаБандера
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