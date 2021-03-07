Магучіх виграла золото зі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи

Українка Ярослава Магучіх виграла золоту медаль зі стрибків у висоту на Чемпіонаті Європи 2021 з легкої атлетики в закритих приміщеннях, який проходив в Торуні (Польща).

Джерело: Sport.ua

Деталі: У секторі для стрибків у висоту всі три українки потрапили у фінал: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Ірина Геращенко.

В результаті фінальних баталій Магучіх виграла чемпіонат Європи, взявши планку на висоті 2.00 м.

У Ірини Геращенко – срібло (1.98 м), Юлія Левченко залишилася на четвертій позиції (1.94 м), несподівано пропустивши вперед спортсменку з Фінляндії.

Днем раніше Марина Бех-Романчук виграла золоту медаль для України в стрибках в довжину.