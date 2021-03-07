Роскомнагляд зобов'язав Facebook розблокувати пости про "українських радикалів"

Роскомнагляд вимагає від Facebook відновити доступ до інформації, розміщеної в акаунтах російських ЗМІ, який був заблокований після перевірки українською фактчекінговою платформою StopFake.

Джерело: Роскомнагляд, ТАСС, РБК

Деталі: Раніше у неділю російські видання ТАСС і РБК повідомили, що Facebook заблокував їхні повідомлення від 18 лютого про затримання в Воронежі прихильників "української молодіжної радикальної групи", написані на основі офіційного повідомлення ФСБ і Слідчого комітету РФ.

Ця інформація позначена в соцмережі як "неправдива". В інформаційному повідомленні про видалення поста в Facebook вказано підрядника, який перевірив інформацію, - українську фактчекінгову платформу StopFake.

18 лютого ФСБ повідомила, що в Воронежі припинили діяльність "прихильників української молодіжної радикальної групи "МКУ", причетних до пропаганди ідеології неонацизму і масових вбивств, провокування міжнаціональних конфліктів, вчинення насильницьких злочинів".

Водночас у повідомленні Слідкому РФ не зазначалося, що затримані були прихильниками української радикальної групи. Там ішлося, що в Воронежі порушено дві кримінальні справи стосовно трьох місцевих жителів віком 18, 19 і 33 років та інших невстановлених осіб.

У неділю Роскомнагляд направив керівництву компанії Facebook листа з вимогою відновити доступ до інформації, розміщеної в офіційних акаунтах російських ЗМІ "Взгляд", РБК і ТАСС.

Там відзначили, що обмеження права росіян на вільний пошук інформації спричинить накладення адміністративного штрафу на власників соціальної мережі до 1 млн рублів. При повторному правопорушенні сума штрафу збільшується до 3 млн рублів.

Що передувало: 27 березня 2020 року Facebook запустив програму фактчекінгу контенту в Україні. Партнерами компанії стали організації VoxCheck і StopFake.