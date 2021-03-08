Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

США готують кібератаки проти Росії – NYT

Понеділок, 8 березня 2021, 06:46

Протягом наступних трьох тижнів США збираються завдати контрудару про російських мережах – після хакерських атак з боку росіян.

Джерело: The New York Times з посиланням на посадовців США

Деталі: Перший серйозний крок очікується протягом наступних трьох тижнів, повідомили чиновники, і буде низкою контрударів по російських мережах. Цей крок, як повідомляється, має бути очевидним для президента РФ Володимира Путіна та його спецслужб та військових, але не для загалу.

Чиновники заявили, що ці заходи поєднуватимуться з економічними санкціями і розпорядженням президента США Джо Байдена щодо посилення федеральних урядових мереж після російських хакерських атак.

Зазначається, що це питання набуло особливої ​​актуальності в Білому домі, Пентагоні та спецслужбах незабаром після публічного викриття прогалини в Microsoft, що використовується малим бізнесом, органами місцевого самоврядування та  ключовими військовими підрядниками.

Передісторія: Наприкінці лютого Microsoft звинуватила російську службу зовнішньої розвідки в кібератаці через програмне забезпечення компанії SolarWinds та Microsoft. Ця кібератака тривала з весни 2020 року і її реальні масштаби досі невідомі. Вважається, що у США внаслідок неї постраждали близько 100 організацій та 9 федеральних агентств.

Теми: РосіяСША


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Коронавірус виявили ще у 5572 українців, 106 заражених померли

Головні новини неділі й ночі: заява Тихановського, перемога Магучіх

США готують кібератаки проти Росії – NYT

Спецслужби РФ підривають довіру до вакцини Pfizer – ЗМІ

Роскомнагляд зобов'язав Facebook розблокувати пости про "українських радикалів"

Магучіх виграла золото зі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи

Усі новини...
Росія
Білорусь збирається випускати російську вакцину "Спутник V"
Спецслужби РФ підривають довіру до вакцини Pfizer – ЗМІ
Роскомнагляд зобов'язав Facebook розблокувати пости про "українських радикалів"
Останні новини
08:39
Коронавірус виявили ще у 5572 українців, 106 заражених померли
08:26
SpaceX готується запустити на орбіту чергову партію супутників Starlink
08:00
Головні новини неділі й ночі: заява Тихановського, перемога Магучіх
07:40
Бойовики використовували протитанковий ракетний комплекс – ООС
07:00
Україна опинилась на 11 місці у світі за кількістю нових хворих на COVID
06:46
США готують кібератаки проти Росії – NYT
06:10
В Сумах госпіталізували 16-річну дівчину – вона з’їла 30 таблеток
04:56
Майже 20% американців вже отримали по дозі вакцини від коронавірусу
03:37
Білорусь збирається випускати російську вакцину "Спутник V"
02:35
ДТП в Польщі: Водію автобуса загрожує 8 років
Усі новини...