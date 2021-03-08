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У США тестують нові ліки проти Covid, результати – обнадійливі

Понеділок, 8 березня 2021, 11:31
У США тестують нові ліки проти Covid, результати – обнадійливі

Американський виробник ліків Merck оприлюднив попередні результати успішних досліджень дієвості експериментального противірусного лікування препаратом Молнупіравір.

Джерело: USA Today

Деталі: Вказані ліки Merck розробив спільно з біотехнологічною компанією Ridgeback Biotherapeutics.

Молнупіравір (Molnupiravir) був протестований на більш як двох сотнях пацієнтів з коронавірусом, які не потребували госпіталізації. У групі хворих, що отримували препарат, зафіксували швидше зниження рівня заразності вірусу, ніж у тих пацієнтів, які входили до групи плацебо.

Провідний дослідник та професор Медичної школи Університету Північної Кароліни Доктор Вільям Фішер заявив, що висновки досліджень є багатообіцяючими, і дієвість препарату потрібно піддати додатковому вивченню.

Довідка: Молнупіравір є противірусним препаратом й приймається перорально. Принцип дії заснований на пошкодженні вірусу при його реплікації.

"Українська правда" у Threads

Теми: медицинакоронавірус
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