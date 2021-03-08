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Коронавірус: на Закарпатті склалася критична ситуація

Понеділок, 8 березня 2021, 12:48
Коронавірус: на Закарпатті склалася критична ситуація

Головний лікар обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк у понеділок заявив, що ситуація з коронавірусом на Закарпатті найгірша за весь час пандемії – щодня помирає по 12 осіб.

Джерело: Закарпатська ОДА у Facebook

Деталі: За словами Поляка, протягом минулого тижня кількість хворих в регіоні зросла на 24%, і кожен день виявляють понад 500 нових випадків Covid-19. Крім того, на 5% збільшилася захворюваність серед дітей.

У лікарні надходить багато пацієнтів у віці від 35 до 45 років, і смертність фіксується вже в цій віковій групі. При цьому усі палати інтенсивної терапії в обласній клінічній лікарні заповнені.

Пряма мова: "Така ситуація повинна спонукати закарпатців серйозно задуматися і бути свідомими в дотриманні всіх карантинних обмежень".

Нагадаємо: З 8 березня в Закарпатській області діють обмеження "червоної зони" адаптивного карантину. У зв'язку з цим Укрзалізниця обмежила висадку-посадку пасажирів на Закарпатті та продаж квитків у регіон.

Українська правда
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