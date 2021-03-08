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У Криму знищують унікальний Фороський парк, кримчани благають Путіна допомогти

Понеділок, 8 березня 2021, 14:19
У Криму знищують унікальний Фороський парк, кримчани благають Путіна допомогти

У Фороському парку, який вважають одним із найкрасивіших і найвідоміших у Криму, окупанти знищують вікові дерева й ведуть забудову, місцеві жителі безуспішно намагаються цьому протидіяти.

Джерело: матеріал Крим.Реалії

Деталі: Парк Форосу для України – пам’ятка і природоохоронна територія загальнодержавного значення. На його території ростуть понад 200 видів дерев та кущів із різних куточків світу, деяким з них – понад сто років.

Загарбники ж вирішили частину парку у Форосі забудувати, через це вирізають й викопують десятки рідкісних, екзотичних і червонокнижних дерев.

У окупаційному "міністерстві екології Криму" обуреним місцевим жителям заявили: будівництво ведеться законно.

Жителі Форосу після кількох місяців безуспішної боротьби за збереження парку навіть записали звернення до президента РФ Володимира Путіна, в якому поскаржилися, що на місці дерев в парку будують паркани, а місцевих жителів "ніхто не чує".

Звернення жителів Форосу до Путіна ніяк не вплинуло на темпи знищення парку.

Із 2016 року санаторієм "Форос" формально розпоряджається Федерація профспілок Татарстану (Татарстан – суб'єкт РФ), проте є інформація, що насправді нерухомість потрапила до рук компанії "Татнєфть".

Російське видання "РБК", посилаючись на власні джерела, близькі до уряду Татарстану, у 2016 році писало, що складна схема купівлі санаторію була обрана, щоб "Татнєфть" могла обійти європейські й американські санкції.

"Українська правда" в Threads

Теми: КримокупаціяПутін
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