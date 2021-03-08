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"Укрзалізниця" запускає спецрейси з та до "червоного" Закарпаття

Понеділок, 8 березня 2021, 16:28
Укрзалізниця запускає спецрейси з та до червоного Закарпаття

"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків на спеціальні рейси в напрямку Закарпаття, яке перебуває в "червоній" зоні карантину, та від нього.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: Згідно з затвердженим постановою КМУ #154 регламентом, "Укрзалізниця" виконає спеціальні рейси для безпечного вивезення тих пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинної зони у Закарпатті.

За поданням Закарпатської ОДА та за погодженням із Міністерством охорони здоров'я та Міністерством інфраструктури відкрито продаж квитків на поїзди:

  • 358/357 Рахів — Київ:  9, 13, 14 березня (рейси в зворотному напрямку 8, 12, 13 березня відкриті для повернення в регіон у разі критичної необхідності);
  • 13/14 Солотвино — Київ: 9, 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 8, 12 та 13 березня);
  • 15/16 Рахів — Київ: 9 та 13 березня (рейси у зворотному напрямку 8 та 12 березня);
  • 81/82 Ужгород — Київ: 9, 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 8, 12 та 13 березня);
  • 108/107 Ужгород — Одеса: 9 березня (рейс у зворотному напрямку 8 березня);
  • 45/46 Ужгород — Лисичанськ 9, 13 та 14 березня (рейси у зворотному напрямку 11, 15 та 16 березня).

Дослівно: "Пасажири, які вже мають придбані проїзні документи на вказані рейси до їхнього перепризначення як спеціальних, зможуть скористатися своїми квитками без необхідності обміну. Для решти пасажирів продаж квитків вже відкритий.

Укрзалізниця вдячна обом міністерствам та Закарпатській облдержадміністрації за розуміння ситуації, що склалася та надану можливість безпечно вивезти людей із регіону, який опинився у карантині. Усі маршрути будуть виконані з обов’язковим дотриманням маскового режиму у вагонах, що пройшли ретельну дезінфекцію".

Що передувало: З 8 березня в Закарпатській області діють обмеження "червоної зони" адаптивного карантину. У зв'язку з цим Укрзалізниця обмежила висадку-посадку пасажирів на Закарпатті та продаж квитків у регіон.

Українська правда

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Теми: Закарпаттязалізниця
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