У Франції оголосили третій локдаун: закривають школи і забороняють подорожі

З 3 квітня у Франції почне діяти третій загальнонаціональний локдаун.

Джерело: The New York Times

Деталі: Зокрема, школи і другорядні підприємства будуть закриті по всій країні, поїздки між регіонами будуть заборонені. Заходи на свіжому повітрі будуть обмежені місцями в межах 6 миль від будинку (9,6 км). Студентам університетів, як і раніше, буде дозволено відвідувати заняття один день в тиждень.

Зазначається, що ці обмежувальні заходи не такі суворі, як минулорічні.

Нові обмеження почнуть діяти в суботу і триватимуть чотири тижні.

У вівторок Франція повідомила, що вперше з квітня минулого року у відділеннях інтенсивної терапії країни знаходилося понад 5 тисяч осіб. У Франції за останній тиждень в середньому реєструвалося близько 37 тисяч нових випадків захворювання COVID-19 на день.

Повідомляється, що близько 8,5 млн людей, або близько 13% населення Франції, отримали принаймні першу дозу вакцини. Уряд сподівається вакцинувати 10 мільйонів людей до середини квітня, 30 мільйонів до літа, а все населення країни – до осені.

Що передувало: Повідомлялося, що запровадження нового локдауну пов'язане зі стрімкими темпами поширення у Франції "британського" варіанту коронавірусу і його нового штаму з ПАР.